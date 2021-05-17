Стало известно, как в барнаульских школах прозвенит последний звонок в 2021 году

Торжественные линейки пройдут для выпускников 9, 11 классов 85 общеобразовательных организаций города 22 мая 2021 года.

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В мероприятиях примут участие больше 6 900 девятиклассников и 4 109 выпускников 11 классов.

Линейки пройдут на открытом пространстве с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности, пишет пресс-служба мэрии.

В мероприятиях примут участие педагоги и родители выпускников. Массовых мероприятий в общеобразовательных организациях не планируется.

Отметим, что в школах провели разъяснительную работу с учащимися и их родителями по вопросам обеспечения безопасности планируемого мероприятия.

Вручение аттестатов будет возможно для отдельных классов с соблюдением санитарных правил. Массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены.