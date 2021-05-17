В Барнауле изменили места расположения мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Изменения в их работе опубликовал минздрав Алтайского края.

С 17 мая 2021 года в Барнауле меняются расположения мобильных комплексов, где можно поставить прививку от коронавируса.

Они будут располагаться по следующим адресам:

ТЦ «Праздничный» — улица Балтийская, 16. Этот мобильный комплекс вакцинации будет работать с 17 по 31 мая 2021 года с 10:00 до 16:00;

Железнодорожный вокзал — площадь Победы, 10. Он продолжит работу с 18 мая и завершит в данном месте 31 мая 2021 года. Время работы с 10:00 до 16:00.

Сегодня, 17 мая, комплекс ещё будет работать у ТЦ «Пионер».

В ведомстве отметили, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно. Предварительно записываться для этого не нужно.

Отметим, что каждого желающего привиться осмотрит врач. Противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.