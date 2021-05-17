В Барнауле изменили места расположения мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

Изменения в их работе опубликовал минздрав Алтайского края.
С 17 мая 2021 года в Барнауле меняются расположения мобильных комплексов, где можно поставить прививку от коронавируса.
Они будут располагаться по следующим адресам:
Сегодня, 17 мая, комплекс ещё будет работать у ТЦ «Пионер».
В ведомстве отметили, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно. Предварительно записываться для этого не нужно.
Отметим, что каждого желающего привиться осмотрит врач. Противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.