Диалог с властью: партия «Новые люди» предлагает дать Барнаулу больше денег

Столица Алтайского края стала первым регионом, который посетила народный мэр Сардана Авксентьева в качестве кандидата в депутаты.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

17 мая Алтайский край впервые посетили лидер партии «Новые люди», учредитель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев, а также кандидат в депутаты Госдумы от партии Сардана Авксентьева — народный мэр Якутска. Гости несколько часов гуляли по Барнаулу, побывали в Нагорном парке в сопровождении блогеров и урбанистов. После этого в штабе партии состоялся круглый стол на тему благоустройства общественных пространств.

Стоит отметить, что и Алексей Нечаев, и Сардана Авксентьева очень тепло отозвались о Барнауле в целом, отметив его отличия от соседних городов, а также большой туристический потенциал. В частности, было озвучено предложение, что при должном финансировании трамваи в Барнауле можно заменить на современные или создать на основе проложенных путей наземное метро, что послужит толчком к открытию новых туристических маршрутов.

На пресс-подходе журналистам были озвучены программные положения, с которыми партия пойдёт на выборы в Госдуму и АКЗС. По словам Алексея Нечаева, главное — это расширить полномочия регионов в части распоряжения собранными налогами.

— Сейчас основная часть налогов уходит в федеральный центр, а потом частично возвращается в регион, — отметил Нечаев. — По бюджету края и Барнаула видно, насколько они зависят от субсидий. Почему бы сразу не оставлять больше средств в регионах, чтобы местные власти могли ими распоряжаться? Хорошие идеи мы сегодня услышали от участников круглого стола, а на какие средства их реализовывать, не очень понятно.

К слову, Алексей Нечаев не стал озвучивать фамилии людей, которые пойдут на выборы от партии, он подчеркнул, что это должны сделать сами кандидаты. На сегодня известно лишь о том, что от партии «Новые люди» на выборах в АКЗС выдвинется алтайский политик Владислав Вакаев.

Сардана Авксентьева подчеркнула, что предложения жителей Алтайского края обязательно войдут в программу партии. Одним из главных постулатов своей предвыборной программы она считает диалог власти и общества. Но не только власть должна уметь слышать и слушать своих сограждан, люди сами должны по-настоящему захотеть перемен.

— Люди действительно чувствуют определенную усталость и отторжение от политики как таковой, — сказала Сардана. — Поэтому наши граждане мало знают о партиях. Наша общая задача — будить сознание людей, на выборы нужно ходить. Пока россияне, которые никогда не ходили голосовать, не придут к избирательным урнам, ничего не изменится. Написать что-то гневное в соцсетях — это не решение, как и петиции на разных агрегаторах. Самое мирное, законное и конституционное действие, которое может совершить каждый человек вне зависимости от своего дохода, уровня образования и места проживания, — это пойти на выборы. Будет ваш голос отличаться от мнения большинства или совпадать с ним — неважно, главное — сказать свое слово.

Справка «ВБ»: политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. Партия прошла в четыре региональные Законодательные собрания по итогам единого дня голосования 13 сентября 2020 года, а на выборах в гордуму Томска набрала 15%. Партия может выдвигать кандидатов в Госдуму в 2021 году без сбора подписей.

Олеся МАТЮХИНА