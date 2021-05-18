На Алтае в 2021 году ожидают наплыв туристов

Увеличение туристического потока прогнозирует начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Евгений Дешевых

Он заявил об этом, выступая на первом заседании Координационного совета по развитию туризма при губернаторе Алтайского края. Совет был недавно создан для объединения усилий и координации работы различных ведомств, общественных и научных организаций нашего региона.

На совещании обсудили подготовку территорий края к летнему туристическому сезону, а также меры безопасности и качество услуг на объектах туристического комплекса.

— Ежегодно летом в Алтайском крае отдыхает более 1 миллиона человек, что составляет половину от годового показателя всего туристско-экскурсионного потока, — рассказал Евгений Дешевых.

А в этом году в связи с закрытием границ, развитием внутреннего туризма, в том числе за счёт введения программы туристического кешбэка, ожидается значительное увеличение по сравнению с прошлым годом количества туристов. Более того, в отдельных территориях края — Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьяловском, Романовском, Чарышском районах — ожидается максимальная загрузка.

Евгений Дешевых также обозначил одну из проблемных точек туротрасли в это время — существенные нагрузки на инфраструктуру, обеспеченность службами, которая рассчитана, исходя из количества людей, постоянно проживающих на этих территориях. Ведь в высокий турсезон в отдельных муниципалитетах значительно увеличивается количество пребывающих. А потому особую остроту приобретают проблемы обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения, организации работы скорой помощи, а также пожарной безопасности в туристических территориях края.

Так, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что в летний период в Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает в два раза, в Белокурихе — на треть. Краевые власти заявили, что уже изучают возможность увеличения в летний турсезон количества медицинских бригад в отдельных муниципалитетах края.

Также о подготовке к летнему турсезону сообщили главы Завьяловского, Алтайского районов и города Яровое. Руководители муниципалитетов отметили, что в их территориях существует проблема вывоза твёрдых коммунальных отходов от туристических объектов. Этот вопрос в ближайшее время будет решаться с привлечением регионального минстроя, минприроды, управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и других профильных органов власти.