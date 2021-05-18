Ночные заморозки прогнозируют в Алтайском крае

20 мая 2021 года в регионе будет до -3 градусов.

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Такой прогноз опубликовал Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Заморозки ожидаются ночью. В Алтайском крае сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим передают штормовое предупреждение.

В среду, 20 мая, ночные температуры в регионе опустятся до 1-6 градусов тепла, местами возможны заморозки до -3 градусов. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Дневные температуры составят +9…+14 градусов. Этому будет способствовать сильный северный ветер 8–13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле 20 мая преимущественно без осадков. Ветер северный, 8–13 м/с. Температура +2…+4 градуса.

Днём в столице Алтайского края пройдёт кратковременный дождь. Ветер северный, 8–13 м/с. Температура +10…+12 градусов.