В Алтайском крае задержали мужчину за кражу пожертвований из храма

Он похитил около 3500 рублей, крестик с цепочкой из стали и газовую горелку.

Кража произошла в Тальменском районе. Неизвестный сорвал навесной замок и проник в храм.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления — жителя посёлка Ларичиха, который свою вину признал.

Позже удалось выяснить, что он совершил ещё три кражи. Молодой человек выбил окно и украл 900 рублей у пожилой пенсионерки 1927 года рождения, у знакомых украл бензопилу и похитил два сотовых телефона у односельчан.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершённых им преступлений, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.