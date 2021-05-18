В Барнауле транснациональная корпорация открыла свой дилерский центр

На днях на площадке барнаульской компании «АСМ-Алтай» состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового дилерского центра компании SNH Industrial. Создание центра — совместный проект двух компаний.

Фото: instagram.com/asm_altay

В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, руководители двух компаний, ведущие сельхозтоваропроизводители региона.

— Мы приветствуем совместный проект двух компаний. Во-первых, это инвестиции в сельское хозяйство, во-вторых, хозяйства получат высококачественный сервис. Современный центр обеспечит круглогодичное, а в период полевых работ и круглосуточное снабжение аграриев современной высокопроизводительной техникой, своевременным сервисом, запасными частями и расходными материалами, — сказал министр.

По словам руководителя ООО «АСМ-Алтай» Михаила Геронимуса, в строительство нового сервисного центра планируется вложить 75 млн рублей. В эксплуатацию объект намерены запустить уже в 2022 году.

Александр Чеботаев

— Мы последовательно наращиваем своё присутствие на рынке сельхозтехники региона, выступаем дилерами нескольких отечественных и зарубежных компаний. Взаимодействие с SNH Industrial длится уже 10 лет. Недавно мы запустили в работу филиал в Бийске, который обеспечивает запчастями хозяйства близлежащих регионов. Дилерский центр в Барнауле — новый этап и большая ответственность, — сказал он.

В ходе мероприятия участникам также был презентован мощный двухроторный зерноуборочный комбайн «Нью Холланд».

СПРАВКА. CNH Industrial — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Великобритании. Мировой лидер в области производства товаров промышленного назначения. Контролируется инвестиционной компанией Exor. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской и Итальянской фондовых биржах. Сфера деятельности CNH Industrial включает комплексное проектирование, производство и продажи сельскохозяйственной и строительной техники, грузовиков, коммерческих автомобилей, автобусов, а также силовых агрегатов для автомобильной промышленности, морских судов и энергетики.