Специальное гашение конвертов с логотипом Кубка мира по гребле провели в Барнауле

19 мая 2021 года на главпочтамте спецгашением зафиксировали историческое для Алтайского края событие.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — событие, без преувеличения, эпохальное для Алтайского края. В России в 2021 году оно станет одним из главных спортивных мероприятий, тем более что проводится в условиях беспрецедентного мирового давления на спортсменов и сборные команды России. Однако никакое давление не помешает стране и Алтайскому краю провести турнир, который стартует в Барнауле на гребном канале уже завтра, 20 мая.

Специально к этому событию «Почта России» выпустила 100 000 эксклюзивных конвертов с логотипом турнира. Особую ценность им придаст процедура спецгашения с помощью специально изготовленного художественного штемпеля. На штемпеле обозначено название турнира, год его проведения, изображены символические фигурки гребцов, указаны название города — Барнаул, — центральный почтовый индекс краевой столицы и дата проведения турнира. Этот штемпель с датами 19–23 мая 2021 года будет действителен на протяжении указанных фиксированных дат, и любой желающий может поставить уникальный оттиск на любую филателистическую продукцию — сам памятный конверт, открытки, посвящённые турниру, и др. Отправить конверт, посвящённый соревнованиям, в даты действия штемпеля, можно в любую точку страны и мира или сохранить его на память. Штемпель будет находиться с 19 по 23 мая в почтовом отделении главпочтамта на пр. Ленина, 54, а затем отправится на хранение в Центральный музей связи им. А. С. Попова в Санкт-Петербурге.

Для коллекционеров-филокартистов такие конверты — предмет мечтаний. И как только стало известно о их выпуске, многие коллекционеры, как российские, так и заграничные, стали звонить в почтовое ведомство и просить оставить конверты для них. Жители Барнаула, участники и гости турнира могут приобрести эти конверты в почтовом отделении здания главпочтамта, стоимость одного — 30 рублей.

На церемонии гашения конвертов побывали почётные гости: министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, замминистра цифрового развития и связи Валерий Казаченко, директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий, а также известные спортсмены Центра спортивной подготовки Алтайского края Александр Дьяченко и Ирина Андреева. Все вместе они провели процедуру спецгашения: сложив руки ладонь над ладонью и нажав на рукоять штемпеля, официально зафиксировали старт турнира и историческое событие. Затем все участники торжественной церемонии поставили на конвертах свои подписи и получили собственноручно погашенные конверты в памятных рамках.

Директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий пошутил над спортсменами, которые лихо ставили штемпели на конверты, что после окончания спортивной карьеры они легко могут найти работу на почте.

«Большое спасибо всем, кто пришёл сегодня к нам и принял участие в процедуре спецгашения. Такая процедура всегда очень значима, как значимо и само событие, которое мы сегодня фиксируем. Я живу в Алтайском крае 53 года, и события такого масштаба на моей памяти не было, кроме хоккейного студенческого турнира. Конечно, хочется, чтобы этот турнир был для нас не последним и подобные ежегодно проводились на нашем гребном канале. Хочу пожелать нашим спортсменам победы, здоровья, отобраться на Олимпиаду и победить на ней. Организаторам турнира — успешного проведения, настроения, успехов»

Александр Дьяченко, чемпион России, Европы и мира, статный красавец, который приехал на церемонию в перерывах между тренировками, тоже отметил значимость турнира для всего российского спорта.

«То, что такое событие проходит в Барнауле и Сибири — очень здорово и ценно. 57 стран участвуют, и не просто участвуют, а претендуют на путёвки на Олимпиаду. Мы общались со спортсменам, все настроены очень позитивно, по-боевому, всем всё очень нравится, и все заряжены на успех, ведь это последний шанс отобраться на главный турнир в жизни спортсмена. Мы хотим, чтобы вы пришли на соревнования, посмотрели и прикоснулись к этому виду спорту. Мне хочется надеяться, что обновлённый гребной канал примет ещё не один турнир, в том числе и международный, чем чёрт не шутит, может быть, и чемпионат мира! Поверьте, уровень гребного канала не уступает ведущим мировым спортивным площадкам. Приходите, смотрите, болейте, мы будем стараться победить!»

Многократная чемпионка России, победитель первенств Европы и мира каноистка Ирина Андреева поблагодарила за приглашение участвовать в церемонии, смутилась и передала микрофон дальше. Александр Дьяченко выручил коллегу, поблагодарив руководство города и края за прекрасную организацию турнира и проведённую колоссальную работу на гребном канале. «Он лучший в России и Европе, и вы можете гордиться этим спортивным сооружением», — заявил Дьяченко.

Министр спорта Алексей Перфильев обратился к спортсменам: «Ребята, вам удачи, мы будем держать за вас кулачки!» А всем гостям церемонии напомнил: «II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — это первый официальный международный турнир, который принимает Алтайский край. Не боги горшки обжигают, мы сегодня творим историю и надеемся, что всё пройдет на высоком уровне и Барнаул сможет носить гордое звание спортивной столицы Сибири. Удачи всем нам!»

Замминистра цифрового развития и связи Валерий Казаченко напомнил, что спорт — та сторона жизни, которая не останавливается никогда: ни во время войны, ни во время пандемии. «Спорт — это движение, движение — это жизнь. Мы все с вами становимся участниками замечательного события, и это здорово, что 57 стран сегодня точно знают, что есть город Барнаул и Алтайский край. Я хотел бы сказать спасибо нашему министерству спорта, которое взяло на себя ответственность за проведение этого мероприятия и доказало, что соревнования такого уровня нам по силам. А нашим спортсменам мы все желаем удачи, она никогда не будет лишней, и побед. И «Потче России» хотелось бы сказать спасибо, ведь этим гашением она даёт старт турниру и вносит его в историю».

Факт

Специальное гашение, сокращённо спецгашение, — почтовое гашение, специально организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Делают его с помощью специального почтового штемпеля, который отличается от штемпелей стандартного образца своим внешним художественным оформлением (дополнительный текст, рисунок), служит для памятных гашений почтовой продукции (марок, конвертов), а также исходящей почтовой корреспонденции. Погашенная таким образом почтовая продукция приобретает филателистическую ценность и является предметом коллекционирования.