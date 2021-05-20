Рассказываем, как получить кешбэк от государства за отдых в России в 2021 году

Неспокойная эпидемиологическая обстановка, частично закрытые границы, максимально непривлекательные условия выезда из страны способствовали развитию внутреннего туризма. К тому же правительственная программа повысила интерес туристов к путешествиям по российским регионам.

Рассказываем, как получить кешбэк от государства за отдых в России в 2021 году.

Фото: canva.com

С 18 марта 2021 года стартовал третий этап Программы государственного субсидирования поездок по России (первый прошёл в августе 2020 года, второй длился с октября по декабрь 2020-го). Напомним, что суть Государственной программы туристического кешбэка заключается в возврате 20% от цены тура в любой уголок России продолжительностью от трёх дней и более. Таким образом, купив тур за 50 тыс. рублей, можно рассчитывать на возврат 10 тыс., а максимальный размер кешбэка придёт туристу при приобретении тура за 100 тыс. рублей.

Можно поехать в любой регион России, количество туристов не ограничено. Отдыхающие могут забронировать и оплатить несколько туров одной картой — кешбэк будет начисляться за каждую отдельную покупку, количество операций не лимитировано.

Стоит отметить, что в 2021 году на туристический кешбэк выделено 2 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Когда указанная программа начала действовать, в 2020 году, возвращали максимум 15 тыс. рублей.

О том, как получить кешбэк от государства за отдых в России в 2021 году рассказала доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Куликова.

— Для участия в программе кешбэка необходимо выбрать тур в любую часть России у партнёров программы или на сайте программы «Туристический кешбэк», при этом карта «Мир», которой будет производиться оплата, обязательно должна быть зарегистрирована для участия в акции на сайте Национальной платежной системы «Мир», — пояснила Ирина. — После оплаты тура картой «Мир» в течение пяти дней происходит возврат средств — 20% от стоимости, но вернут максимум 20 тыс. рублей, однако стоимость поездки может быть любой. Обязательным условием является то, что поездка не должна быть короче трёх дней (две ночи). Можно забронировать отель, приобрести пакетный тур или круиз. Оплатить поездку необходимо с 18 марта по 15 июня 2021 года и отправиться в путешествие до 30 июня.

Кстати, кешбэк можно получить за покупку туристических пакетов туроператоров, которые включают в себя транспорт (перелёт, проезд ж/д транспортом или автобусом) и проживание в отелях от трёх дней (две ночей).

— Следует обратить внимание, что обязательным условием программы является наличие карты «Мир», если карты нет, то необходимо её оформить. Кобрендовые карты «Мир»-Maestro, «Мир»- JCB, «Мир»-UnionPay не участвуют в акции. Кроме того, туристу перед оплатой тура необходимо проверить, что отель, туроператор или сервис участвуют в акции, обычно такие предложения отмечены значками «Мир» или «Кешбэк» или собраны на отдельной странице агрегатора, — рассказала Ирина. — Всем, кто старше 14 лет, но младше 18 лет, для участия в акции по возврату средств понадобится письменное согласие законных представителей, написанное в свободной форме.

Напомним, что для безопасного путешествия во время распространения заболевания COVID-19 необходимо:

оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19;

сдать тест на коронавирусную инфекцию и взять справку с собой;

взять средства индивидуальной защиты (маски и перчатки);

как можно чаще мыть руки и обрабатывать их спиртовыми салфетками или санитайзерами с содержанием спирта не менее 60%;

держать дистанцию минимум 1,5 метра до других отдыхающих;

минимизировать контакты с людьми (расплачиваться банковской картой, покупать билеты онлайн и т. п.);

внимательно относиться к своему здоровью, при недомогании незамедлительно обратиться к врачу.

Кроме этого, следует знать, что в каждом регионе могут быть свои ограничения для туристов по COVID-19.

Узнать более подробную информацию о порядке получения кешбэка и о ковидных ограничениях по регионам можно на сайте Федерального агентства по туризму.