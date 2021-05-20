Жители алтайского села застрелили косулю из найденного у Бии ружья

Мужчины ехали на тракторе со стройматериалами для летнего загона для лошадей, с собой у них было ружьё.

Когда мужчины погнали лошадей на выпас в урочище Бусыгино, увидели косулю, которую и застрелили. Тушу животного погрузили в прицеп и повезли домой. Один из задержанных пояснил, что оружие нашёл на берегу Бии и незаконно хранил его у себя дома.

У злоумышленников изъяли трактор МТЗ-82, самодельный прицеп, тушу косули, незарегистрированное гладкоствольное ружьё, патроны, гильзы и карабин.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.