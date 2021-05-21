Байдарки и медведи: как начался второй день барнаульского этапа Кубка мира по гребле

На гребном канале начался второй день соревнований. Открылся он заездами байдарочниц в одиночках на 500 метров — это пока отборочные квалификационные олимпийские заезды.

В это же время идёт подготовка к церемонии открытия, в которой ожидается участие министра спорта Олега Матыцина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

К удивлению зрителей, на гребной канал привели живого медведя. Какую роль он будет выполнять, пока неизвестно. Сейчас медведь с дрессировщиком прогуливаются вдоль вип-трибун и репетируют свою часть программы.

Фото: Ярослав Махначёв

Церемония открытия начнется в 12:50, после чего с 14:00 пройдут финальные заезды в борьбе за олимпийские путёвки. В них примут участие трое российских спортсменов: Илья Штокалов, Наталья Подольская и Светлана Черниговская.