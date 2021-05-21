Кто комментирует этап Кубка мира по гребле в Барнауле?

Показ соревнований на барнаульском гребном канале осуществляют в 72 странах мира. В первый день соревнований на комментаторской вышке работал Андрей Крайтор – известный каноист, выступавший за Алтайский край, участник Олимпийских игр в Рио, ныне тренер женской сборной Китая. А помогал ему Юрий Чебан – двукратный Олимпийский чемпион из Украины, сейчас тренирующий сборную этой страны.

Андрей Крайтор и Юрий Чебан на комментаторской позиции. Фото: Ярослав Махначёв.

Для Андрея Крайтора работа комментатором в Барнауле стала несколько неожиданной, но в первый день он замечательно справился с задачей. Поначалу говоря робко, к концу дня он разошелся, много шутил, зажигал публику.

– Вошел во вкус, все же с опытом приходит, – говорит он. – Я предполагал, что могу быть комментатором, выступить в роли эксперта, но думал, что это произойдет позже, в последние дни барнаульских соревнований, во время финалов. Но накануне мне сказали, что буду работать в первый день. Поначалу было волнительно, вроде знал, что говорить, но не все получалось. Потом Юра Чебан подключился, стало легче, а в конце вообще расслабился. Я за греблей слежу, так что в курсе происходящего, знаю спортсменов, со многими вместе тренировался или выступал. Хотя было и много молодежи, ребят нового поколения, знакомился с ними по ходу дела. К концу голос устал, подсел, но если нужно, снова сяду в комментаторское кресло.

Юрий Чебан с удовольствием согласился помочь Крайтору.

– Для него это дебют, а мне интересно помочь раскрыть тему нашего любимого вида спорта, – рассказал двукратный олимпийский чемпион.

Украинская команда, которой руководит Чебан, приехала в Барнаул за очередной олимпийской лицензией. Команда уже выполнила задачу-минимум, завоевав 10 путевок в Токио, на Алтае хочет еще раз попытать счастье. Спортсменов приехало немного, и выступать они будут только в квалификационных олимпийских заездов, в гонках Кубка мира не участвуют, уедут из Барнаула раньше, так как на Украине в это же время начнется отбор в национальную команду.

– В Барнауле все здорово. Конечно, не все были готовы к прохладной погоде. Я видел, как сингапурцы активно закупали куртки и шапки, они к таким условиям не привыкли. Но настоящий профессионал готов к любой погоде, у него есть вещи на любой сезон, – заключил Чебан.