На гребном канале готовятся к церемонии открытия этапа Кубка мира

Утренняя соревновательная часть завершена, и на барнаульском гребном канале начинается подготовка к церемонии открытия.

Фото: Ярослав Махначёв

На гребной канал уже приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Государственной Думы РФ Борис Пайкин. На территории канала они встретились с Томасом Конецко, первым вице-президентом Международной федерации каноэ.

Делегация прошла в здание спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ, знакомится с оснащением школы и с тем, как организован процесс работы волонтёров и СМИ.

Через полчаса начнётся церемония открытия соревнований.