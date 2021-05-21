Не только гребля. Какие ещё соревнования пройдут в Барнауле в выходные дни

В предстоящие субботу и воскресенье в Барнауле состоятся турниры по греко-римской борьбе и спортивному ориентированию.

Фото: Ярослав Махначёв.

22 мая в спорткомплексе училища олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15) пройдёт второй день открытого чемпионата Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Раффи Исраеляна. Турнир является отборочным для формирования сборной региона на чемпионат Сибирского федерального округа.

Начало соревнований в 10:00. Будет организована прямая трансляция соревнований на сайте kishitskiy.ru/

Раффи Исраилян — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, командир взвода отдельного батальона ДПС. Погиб 8 сентября 2015 года при задержании нарушителя.

23 мая в Барнауле пройдёт традиционный турнир по спортивному ориентированию «Всероссийский азимут». Юбилейные, 15-е по счёту соревнования одновременно пройдут в 72 субъектах страны. В Барнауле они состоятся в новой локации — Нагорном парке, стартовая зона расположена у храма Иоана Предтечи. К участию приглашаются все желающие, регистрация с 8:30 до 11:00, открытие в 11:45, старт — в 12:00.