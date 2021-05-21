Врач дал совет на случай жары

Он рекомендовал на прогулку в жаркую погоду брать не только воду, но и солёные фисташки и другие орехи.

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Этот лайфхак огласил главврач медцентра МФТИ Алексей Чуршин.

«Когда мы потеем в жару, из организма уходит соль, нарушается водный баланс. Это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления», — отметил эксперт.

Солёные закуски помогут нейтрализовать этот неприятный эффект, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство «Москва».

Также перед выходом на улицу в жаркую погоду нужно выпить стакан воды или чая. А вот алкоголь и кофе рекомендуется исключить, их употребление как раз приводит к опасному обезвоживанию.