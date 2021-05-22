Этап Кубка мира: на финишной прямой (фоторепортаж)

Завершился третий день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Он получился самым продолжительным и насыщенным.

Ирина Андреева (справа) — бронзовый призёр этапа Кубка мира в Барнауле. Фото: Ярослав Махначёв.

Сегодня на гребном канале Барнаула было разыграно девять комплектов медалей II этапа Кубка мира. Среди призёров и победителей есть и россияне.

В финале гонки на 500 метров в каноэ-двойке первенствовал российский экипаж — Захар Петров и Кирилл Романов, а в соревнованиях каноисток-одиночек на дистанции 200 метров бронзовую медаль завоевала представительница Алтайского края Ирина Андреева. Её болельщики ещё смогут увидеть завтра в гонке смешанных пар (миксте).

Ещё один алтайский спортсмен финальный заезд в байдарке-одиночке на 200 метров провёл неудачно, финишировав на последнем, девятом месте.

Завтра спортсменов и болельщиков ждёт заключительный день соревнований.