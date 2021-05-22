Сонеты о любви прозвучат в Барнауле

25 мая на сцене филармонии главным героем музыкально-поэтического вечера станет Уильям Шекспир и его лирические стихотворения.

Евгений Штейнмиллер

Фото: www.culture.ru

В программе: музыка Микаэла Таривердиева и Дмитрия Кабалевского на сонеты Шекспира, арии Томаззо Джордани, Джулио Каччини, Кристофа Глюка, Джованни Перголези и Антонио Кальдара. В музыкально-поэтическом вечере поэзия и музыка будут дополнять, комментировать друг друга, а где-то и перетекать одно в другое.

Сонет как жанр родился за три века до Шекспира. Но ни Данте, ни Петрарке не удалось присвоить сонету своё имя. А после Шекспира, который довёл форму лирического стихотворения из 14 строк до совершенства, популяризировал и сделал образцовой, сонет стали называть шекспировским. Спустя ещё три с половиной столетия композиторы Дмитрий Кабалевский и Микаэл Таривердиев «перевели» сонеты на язык музыки.

Мария Блажевич

Фото: jazzcafe.tusur.ru

Солисты Томской филармонии Мария Блажевич (орган, фортепиано) и Евгений Штейнмиллер (баритон) познакомят публику с музыкальными «переводами» сонетов Шекспира. Прозвучит и инструментальная фортепианная и органная музыка Таривердиева в исполнении Марии Блажевич.

О любви — не только сонеты, но и арии из опер. Поэтому в программе концерта прозвучат арии Amarillis Джованни Каччини, «Потерял я Эвридику» Кристофа Глюка, две арии-мистификации Томаззо Джордани и Джованни Перголези, Come raggio Di sol Антонио Кальдара в исполнении Евгения Штейнмиллера в сопровождении органа. Старинная вокальная музыка также будет сопровождаться чтением сонетов Уильяма Шекспира.

Вас ждут по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 35, начало программы в 18:30.

Возрастное ограничение 6+.