Барнаульские врачи спасли жизнь новорождённой девочке

Малышка родилась с редкой аномалией развития — гастрошизис. При которой органы желудочно-кишечного тракта, матка и её придатки находились вне брюшной полости.

Фото: Евгений Налимов

По статистике, этот порок встречается в одном случае на каждые на 5-10 тысяч новорождённых. Ещё 30 лет назад летальный исход при подобном дефекте наступал в 70% случаев (сейчас не более 30%).

По словам экспертов, гастрошизис является генетической патологией, связанной с поломкой хромосом на этапе внутриутробного развития. В большинстве случаев он диагностируется при помощи УЗИ после 12-14 недель развития плода. При внутриутробном выявлении гастрошизиса необходимо динамическое наблюдение, выявление сопутствующих пороков развития. Если принято решение о сохранении беременности, необходимо чётко согласовать действия родителей, педиатров, акушеров и неонатальных хирургов.

В Алтайском крае всех детей с этой аномалией развития преимущественно оперируют в Центре охраны материнства и детства. В 2020 году пролечили 1 пациента. С января по май 2021 года —трёх детей. Этот случай оказался одним из самых сложных за всю историю.

Врачи скорректировали брюшную стенку и сохранили ребёнку жизнь. Несколько дней ему проводили искусственную вентиляцию лёгких. Кроме того, у малышки было осложнение. Сейчас её здоровью ничто не угрожает, пишет минздрав Алтайского края.