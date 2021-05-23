Для обеспечения трансляции этапа Кубка мира под гребным каналом проложили кабель

Следить за ходом борьбы на втором этапе Кубка мира по гребле в Барнауле можно на нескольких каналах, в том числе на «Евроспорт», «Катунь-24», “Старт”, в соцсетях; показ осуществляют несколько десятков стран. Техническую сторону вопроса обеспечивают тюменская компания «Регион-Телеком», выигравшая тендер, и барнаульская студия «Sintes.TV».

Фото: Ярослав Махначёв.

На гребном канале установлено три больших экрана — в деревне спортсменов, в зоне награждения, а самый большой — напротив трибун на противоположном берегу. И даже когда в соревнованиях пауза, трансляция на них не прекращается — болельщики могут увидеть все детали развлекательной программы, также показывают всё, что происходит на берегу, где находятся трибуны.

— Чтобы всё осуществить качественно, нам пришлось серьёзно продумать логистику, — рассказал руководитель «Sintes.TV» Андрей Ишутинов. — Конечно, помогло то, что в 2018 году здесь уже был Кубок чемпионов, с которого велась трансляция, но с тех пор канал серьёзно изменился, в частности, теперь задействован противоположный берег.

Чтобы обеспечить картинку и звук оттуда, осуществили сложное техническое решение — проложили кабель под каналом.

— Не все знают, что канал — это не просто вода, а сложное техническое сооружение. Например, на поверхности установлена разметка дорожек, которая закреплена к бетонным блокам на дне, которое абсолютно ровное. В этом месте прокол подо дном было делать нельзя, поэтому выполнили его за финишной вышкой, — поясняет Андрей.

Прокол сделали на глубине шести-семи метров под водой, проложили 48-жильный кабель, этого с запасом хватит даже тогда, когда противоположный берег начнут превращать в полноценную рекреационную зону.

Подготовку канала к трансляции начали 1 мая. Кстати, на территории канала есть 22 точки показа: телевизоры, экраны, плазменные панели и т. д. установлены везде, где только можно — в медицинской зоне, столовой, зонах отдыха, помещениях для СМИ, руководства и т.д. Таким образом всегда можно быть в курсе событий и понимать, на какой стадии находятся соревнования.

Трансляцию соревнований обеспечивают более 30 человек, из них 12 — барнаульцы. В каждую смену выходит восемь барнаульских операторов (плюс ещё тюменские и операторы ICF). Несколько точек, где нахождение оператора нецелесообразно, оснащены автоматическими камерами.

— Основную картинку собирают тюменцы, на них съёмка соревнований. На нас — площадки активностей во время паузы, таким образом даже между заездами эфир не пустует, — рассказывает Андрей Ишутинов. — Конечно, это работа сложная, но каждая трансляция уникальная, сравнивать сложно. Вот недавно осуществляли показ первенства России по боксу из «Титов-Арены», там операторы набегались с камерами по 14 кг. Зато им было теплее, а тут то дождь, то ураган, у нас и кабели сдувало.