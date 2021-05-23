Кто и как оказывает медицинскую помощь на втором этапе Кубка мира

Здоровье и безопасность участников и болельщиков второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле обеспечивают несколько десятков медиков.

Фото: Ярослав Махначёв.

К медицинской службе соревнований большое внимание было приковано во второй день, когда после финиша врачи оказывали помощь российскому каноисту Илье Штокалову. Напомним, после финиша он выпал из лодки, спортсмена оперативно доставили на берег, где над ним долго колдовали медики. Со стороны это выглядело жутковато.

— Когда спортсмен на дистанции максимально выкладывается, а потом резко останавливается, происходит гидродинамический удар, так называемый ортостатический коллапс, — рассказал представитель медицинской службы соревнований. — Кровь оттекает к нижним конечностям, наступает резкая слабость вплоть до потери сознания. Такое состояние опасно для гребцов, пловцов, потому что они находятся в воде. Но стоит принять горизонтальное положение, кровоснабжение восстанавливается.

Илье Штокалову никакие реанимационные мероприятия не проводились, потому что не требовалось, он быстро пришёл в себя. Тем же вечером прошёл обследование, с ним всё хорошо. Как сообщили его коллеги, уже следующим утром после гонки он улетел домой, как и было запланировано изначально.

На соревнованиях на барнаульском гребном канале задействован большой штат медработников — это специалисты краевого врачебно-физкультурного диспансера, центра медицины катастроф, медслужбы ICF, «РЖД-Медицины», клиники «ДНК-Диагностика».

Фото: Ярослав Махначев.

В административном здании СШОР им. Костенко работают массажные кабинеты, спортсмены могут записаться на массаж либо, если приехали со своими массажистами и физиотерапевтами, воспользоваться помещениями. Здесь же после приезда спортсмены прошли ПЦР-тестирование на коронавирус, такую же процедуру проведут перед окончанием соревнований, лабораторный анализ обеспечивает клиника «ДНК-Диагностика».

За три дня никаких серьёзных происшествий медиками не зафиксировано. На симптомы простуды, несмотря на прохладную погоду, тоже никто не жаловался.