Барнаульский завод намерен закрыть потребности России в колёсных дисках

Об этом 24 мая 2021 года на совещании в правительстве Алтайского края заявил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

Он сообщил, что на прошлой неделе на Барнаульском заводе прессового оборудования (БЗПО) завершились пусконаладочные работы линии по изготовлению колёсных дисков для сельхозтехники.

«В первую очередь барнаульский производитель ориентирован на Петербургский тракторный завод. За предстоящие полгода 4,5 тысячи колёсных дисков предприятие должно произвести и реализовать в Санкт-Петербург на сумму примерно в 100 млн рублей», — подчеркнул Вячеслав Химочка.

Проектная мощность линии позволит выпускать до 80 тысяч дисков в год и почти полностью закроет потребности рынка России. Кроме Петербургского тракторного завода барнаульский завод планирует поставлять штампованные колёсные диски и другим крупным потребителям, к примеру компании «Ростсельмаш» — ведущему российскому производителю сельхозтехники.

В июне–июле 2021 года БЗПО предполагает начать монтаж роботизированной линии по защитной обработке и покраске производимых колёсных дисков. На её приобретение предприятию был предоставлен льготный заём Фонда развития Алтайского края в размере более 100 млн рублей.