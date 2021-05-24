Табун лошадей пытались провезти через Алтайский край по недействительным документам

За неделю сотрудники регионального Россельхознадзора пресекли подобные нарушения на государственной границе. Нарушители пытались провезти 163 головы сельскохозяйственных животных.

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Один из случаев произошёл 20 мая 2021 года в Рубцовском районе Алтайского края. Тогда на границе России остановили грузовик с 62 животными. Крупнорогатый скот перевозили в сопровождении недействительных документов, в которых не было информации об отправителе и проведении необходимых карантинных мероприятиях в отношении животных. Перевозку из Республики Дагестан в Киргизскую Республику осуществлял гражданин Киргизии. Место вывоза животных, где купили КРС, точно не установлено, соответственно, перемещать животных через государственную границу запрещено.

Аналогичный случай произошёл 12 мая в Кулундинском районе Алтайского края. 40 голов лошадей перевозили в сопровождении ветеринарного сертификата, признанного недействительным.

Животных изолировали, а информацию о них направили в государственную ветеринарную службу Алтайского края для проведения карантинных мероприятий, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе лошадей. Все затраты, связанные с содержанием животных и проведением карантинных мероприятий, возложены на нарушителя.

Всего за указанный период сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресечены 4 попытки вывоза 164 сельскохозяйственных животных (84 головы КРС и 79 лошадей) в Киргизию и Казахстан. Все животные следовали, предположительно, из Республики Дагестан.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.