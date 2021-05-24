Врач назвала полезный продукт для похудения

Диетологи рекомендуют включить в рацион ананас тем, кто пытается похудеть.

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Диетолог Елена Кален рассказала, что этот продукт способствует процессу жиросжигания и дала рекомендации по его употреблению.

По её словам, в ананасе есть комплекс «ферментов стройности» бромелаин.

«Основные свойства бромелаина заключаются в активации и расщеплении белков и жиров, поступающих с пищей. Комплекс ферментов бромелаин поддерживает поджелудочную и помогает переварить пищу. Организм получает из пищи больше минералов и витаминов. Благодаря этому и вес снижается быстрее, потому что для сжиросжигания и выведения лишнего из организма нужно много минералов», — рассказала диетолог.

Врач также отметила, что если пища лучше усваивается, то в кишечнике не откладываются шлаки. В большей степени польза ананаса будет ощущаться, если его съесть перед основным приёмом пищи, включить в качестве дополнительного ингредиента в блюдо, например в кашу, творог, йогурт, салат, запечь с куриным филе или съесть после приёма пищи на десерт, пишет «Российская газета».