Врач назвала полезный продукт для похудения

Диетологи рекомендуют включить в рацион ананас тем, кто пытается похудеть.
Диетолог Елена Кален рассказала, что этот продукт способствует процессу жиросжигания и дала рекомендации по его употреблению.
По её словам, в ананасе есть комплекс «ферментов стройности» бромелаин.
«Основные свойства бромелаина заключаются в активации и расщеплении белков и жиров, поступающих с пищей. Комплекс ферментов бромелаин поддерживает поджелудочную и помогает переварить пищу. Организм получает из пищи больше минералов и витаминов. Благодаря этому и вес снижается быстрее, потому что для сжиросжигания и выведения лишнего из организма нужно много минералов», — рассказала диетолог.
Врач также отметила, что если пища лучше усваивается, то в кишечнике не откладываются шлаки. В большей степени польза ананаса будет ощущаться, если его съесть перед основным приёмом пищи, включить в качестве дополнительного ингредиента в блюдо, например в кашу, творог, йогурт, салат, запечь с куриным филе или съесть после приёма пищи на десерт, пишет «Российская газета».
«Бромелаин не способен самостоятельно сжигать уже имеющийся подкожный жир. Бромелаин из ананаса помогает не набираться лишнему весу из вновь поступающей пищи. Но если есть много лишней пищи, то тут даже ананас будет бессилен», — предупреждает Елена Кален.