360 кубометров пиломатериалов не выпустили из Алтайского края из-за опасных насекомых

Товар был предназначен для Казахстана. Но его вывоз запретили.

Фото: «Выкса.РФ»

Подкарантинную продукцию не выпустили из Алтайского края сотрудники Россельхознадзора региона. 21 мая 2021 года в Казахстан пытались вывезти 360 м³ пиломатериалов, в которых оказался карантинный для стран-членов ЕАЭС чёрный сосновый усач.

Наличие карантинного объекта подтвердили результаты лабораторной экспертизы, проведённой в Алтайском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Вывоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства страны-импортёра, запрещён.