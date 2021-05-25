360 кубометров пиломатериалов не выпустили из Алтайского края из-за опасных насекомых

Товар был предназначен для Казахстана. Но его вывоз запретили.
Подкарантинную продукцию не выпустили из Алтайского края сотрудники Россельхознадзора региона. 21 мая 2021 года в Казахстан пытались вывезти 360 м³ пиломатериалов, в которых оказался карантинный для стран-членов ЕАЭС чёрный сосновый усач.
Наличие карантинного объекта подтвердили результаты лабораторной экспертизы, проведённой в Алтайском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».
Вывоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства страны-импортёра, запрещён.