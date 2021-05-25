38-градусную жару прогнозируют в Алтайском крае

Такую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

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25 мая 2021 года

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +26…+31 градус, местами по западу до +36 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура +28…+30 градусов.

26 мая 2021 года

Ночью:

В регионе преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +15…+20 градусов, местами до +10 градусов.

В столице края преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура +17…+19 градусов.

Днём:

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +28…+33 градуса, местами по западу до +38 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура +30…+32 градуса.

27 мая 2021 года

Ночью:

В регионе преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +18…+23 градуса, местами в предгорьях до +12 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура +19…+21 градус.

Днём:

В отдельных районах Алтайского края кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура +26…+31 градус, местами по юго-востоку до +36 градусов.

Во второй половине дня в Барнауле кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура +29…+31 градус.