Барнаульцы будут представлять регион на Всероссийском фестивале ГТО

В семье Щегловых все имеют спортивные достижения: супруги Наталья и Александр — к.м.с. по спортивному ориентированию, у их сыновей, Сергея и Алексея, — юношеский и взрослый разряды в этом же виде спорта. Семейное увлечение спортом привело сначала к золотым значкам ГТО, а в конце 2020 года — к победе в городском фестивале ГТО. 12 мая Щегловы выиграли краевой чемпионат ГТО и теперь готовятся к всероссийским соревнованиям, которые в июле пройдут в Ставрополе.

Фото из архива семьи Щегловых

От игры к победам

Щегловы живут в поселке Научный Городок Ленинского района, ещё шесть лет назад они не думали о том, что спорт в их жизни займёт столь значимое место. Наталья — бухгалтер коммерческого предприятия, глава семьи Александр — преподаватель Барнаульского юридического института.

— Мое спортивное прошлое — это уроки физкультуры в школе, — с улыбкой рассказывает Наталья Анатольевна. — В отличие от супруга, который с детства ходил в лыжную секцию, а потом перешёл в клуб спортивного ориентирования «Лабиринт» к тренеру Сергею Королёву. Когда сыновьям исполнилось шесть и четыре года, муж привёл их в свой клуб, ну а я куда без них… Поначалу ходили по трассе пешком, потом стали бегать, в том числе на лыжах, ездить на велосипеде, поскольку спортивное ориентирование — всесезонный вид спорта. Первые успехи пришли к детям: младший, Лёша, которому сейчас 10 лет, уже имеет опыт выступления на региональных и всероссийских соревнованиях и 2-й взрослый разряд. У старшего сына Сергея пока 1-й юношеский разряд, но он больше сосредоточен на учёбе и живёт уже не с нами — учится в Кемеровском президентском кадетском училище.

По словам Александра Щеглова, семья за последние пять лет не пропустила ни одних массовых стартов в Барнауле, будь то «Лыжня здоровья» на 50 км, легкоатлетические забеги или мини-соревнования в День города.

— Мы начали возить сыновей на соревнования сначала в качестве зрителей, а потом и участников, — поделился майор полиции Александр Щеглов. — Позже и отпуск стали подгадывать так, чтобы не только посмотреть красоты Крыма, к примеру, но и поучаствовать в соревнованиях по ориентированию, так что у нас много друзей по всей стране. Когда младший сын узнал, что семья, победившая в фестивале ГТО Алтайского края, будет защищать честь региона в Ставрополе, сразу сказал, что поедем мы. А поскольку в команде должно быть три поколения, из наших бабушек-дедушек по состоянию здоровья подошла только моя мама — Валентина Ивановна. Ей пришлось труднее всех в силу возраста и отсутствия спортивной подготовки. Зато сейчас вовсю ходит со скандинавскими палочками, отец ей турник построил, чтобы учиться подтягиваться. Уже не пыхтит, как чайник, когда бежит положенные по нормативу два километра.

Фото из архива семьи Щегловых

Нацеленность на победу

Все Щегловы сейчас совершенствуют собственные достижения по отдельным видам упражнений, а их немало для каждого возраста. Наталья усиленно качает пресс, до заветных ста баллов ей пока не хватает совсем немного. На турнике, устроенном во дворе дома Щегловых, занимаются и мама, и сын. У Натальи дисциплина называется «подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см», у Алексея — «подтягивание на высокой перекладине». Глава семьи Александр сосредоточил усилия на занятиях с 16-килограммовой гирей, укрепляет позвоночник и старательно накачивает обе руки, чтобы превзойти свой прежний рекорд в 127 жимов.

В семейной копилке Щегловых более 100 медалей с соревнований различного уровня.

— Сейчас каждый член нашей команды подтягивает те дисциплины, в которых на краевых соревнованиях не получил заветных ста баллов, — рассказал Александр Щеглов. — Моя мама прекрасно выполнила упражнения с наклонами, в этом огород помогает, но руки еще слабоваты, да и дыхательный аппарат нужно тренировать для бега. Дисциплины на российских соревнованиях такие же, как в Барнауле, вот только команд в финале будет не три, а как минимум 80. Мы для себя установили очень высокую планку: в командном зачёте намерены попасть в пятёрку сильнейших, а в личном хочу побороться за первое место. Как иначе? К победе нужно стремиться всегда, вся команда нацелена на результат.

Младший Щеглов очень бы хотел, чтобы в команду вошёл ещё и старший брат Сергей, но по условиям фестиваля состав команды замене или расширению не подлежит. Родители были готовы взять сына даже в качестве болельщика, но 13-летний Сергей рассудил по-взрослому мудро.

— Все уедут, а деду кто в огороде будет помогать? Я уж лучше буду по телефону болеть, чем на трибунах маяться от волнения, — рассказал кадет.

Наталья морально готовится к тому, что может случиться такая ситуация, как на краевом фестивале, когда она плохо отстрелялась из лазерной винтовки, потому что руки тряслись после отжиманий.

— Предусмотреть всего невозможно, – поделилась она. — Просто нужно быть готовой к тому, что условия могут поменяться, не нервничать и уметь собирать волю в кулак. Я — не профессиональный спортсмен, хотя и прошла десятки соревнований разного уровня, поэтому мандраж имеет место быть. А ведь нужно и семейную команду поддерживать, самой не оплошать, поэтому сейчас мы добавили к своим индивидуальным занятиям ещё общую зарядку и бег. Очень надеемся, что поддержка друзей, соседей, ребят из клуба «Лабиринт» и всех-всех барнаульцев поможет нам выступить достойно.