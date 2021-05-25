Министр спорта России Олег Матыцин: «Развитию сельского спорта будем уделять особое внимание»

Об этом федеральный министр заявил 21 мая во время заседания экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по физической культуре и спорту.

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Олег Матыцин и председатель комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин прибыли в Алтайский край на открытие второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который впервые проводится на территории России.

Характеризуя планы и приоритеты спортивной политики России в ближайшей перспективе, Олег Матыцин подчеркнул, что особое внимание федеральные власти намерены уделять развитию сельского спорта.

Это особенно важно для Алтайского края, где доля сельского населения — одна из самых высоких в России (более 40%). А всего в стране на селе проживают около 40 млн человек.

«Будем делать все для того, чтобы там были доступные спортивные сооружения, постараемся в самое ближайшее время запустить проект «Сельский тренер», — отметил министр.

Олег Матыцин также поблагодарил гостеприимный Барнаул и Алтайский край, всех волонтёров и жителей региона за высокий уровень организации соревнований, за прекрасный спортивный объект — гребной канал, который после Кубка мира будет служить интересам жителей, станет очень важным рекреационным центром и примет ещё много соревнований, сообщает официальный сайт Алтайского края.