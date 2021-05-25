Рассказываем, как обстоят дела с вакцинацией в Барнауле и почему иммунитет соседей не поможет

На прошлой неделе во всех районах города прошли встречи руководителей медицинских организаций с общественностью. Инициированная минздравом региона и администрацией города кампания призвана разъяснить населению необходимость вакцинации против коронавируса.

Фото: Андрей Чурилов

По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Алтайского края Жанны Вахловой, у общественных объединений есть возможность дойти до каждого жителя Барнаула, рассказать и объяснить принцип вакцинации и её преимущества.

— Сегодня мы вместе с администрацией Барнаула пробуем различные механизмы привлечения населения к вакцинации, одним из них стали встречи с руководителями органов ТОС, председателями домовых комитетов, — пояснила Жанна Игоревна. — Мы готовы предоставить мобильные комплексы в большие микрорайоны при наличии желающих вакцинироваться. Это удобно для людей, прививку можно поставить как до, так и после работы, даже в обеденный перерыв. То есть медработники придут к жителям практически домой. Можно рассмотреть и любой другой предложенный населением механизм, в том числе выезд мобильного комплекса в садоводческие товарищества, куда сейчас переехали многие пожилые барнаульцы. Хочу отметить, мы полностью готовы к выездной работе, в мобильных комплексах имеются холодильные камеры для хранения вакцины.

Эпидемия — это реальность

С 18 по 20 мая во всех районах Барнаула прошли встречи общественности с представителями медицинского сообщества. Так, 18 мая перед домкомами Ленинского района выступил главный врач городской клинической больницы № 11, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Коломиец. Он рассказал о том, как действует одна из лучших вакцин мира «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), какова сегодня статистика заболевания коронавирусом в краевой столице, привёл ряд примеров из повседневной практики прививочной кампании.

— Наше учреждение обслуживает более 50 тысяч жителей Ленинского района, — рассказал Андрей Александрович. — За 2,5 месяца прививку поставили 4,5 тысячи человек. В основном это люди старшего поколения, которые не понаслышке знают, что эпидемия — это не страшилка, это реальность. Достаточно вспомнить первые массовые вспышки гриппа или кори в нашей стране. Коллективный иммунитет — это хорошо и правильно, он постепенно вырабатывается, но оставшиеся 30% непереболевших тоже следует учитывать. Началось время отпусков, и как факт — поездки по краю и за его пределы, в том числе зарубежные. По этому поводу можно сказать лишь одно: сделай прививку — и езжай куда хочешь.

По словам Андрея Коломийца, у сотрудников больницы, не имеющих антител к коронавирусу в крови, после вакцинации выработался весьма высокий иммунитет. А с учётом того, что «Спутник V» действует в течение двух лет, практически 98% привитых горожан могут чувствовать себя спокойно на любой территории.

19 мая с подробной информацией перед представителями народных дружинников, активов ТОС и ветеранских организаций выступила заведующая отделением профилактики городской больницы № 12 Елена Круг.

По состоянию на 20 мая в Барнауле зарегистрировано 17 986 переболевших ковидом, прививки от коронавируса поставили 65,1 тыс., из них полностью привиты (обе прививки) 52,08 тыс. барнаульцев.

Подключился актив

По словам начальника организационно-контрольного управления администрации Ленинского района Александры Костаревой, тревожную по статистике, но обнадёживающую по результатам информацию общественники выслушали очень внимательно, многие задавали уточняющие и личные вопросы.

— В нашем районе работу с населением по поводу вакцинации целенаправленно вели только муниципальные служащие, а теперь добавятся наши дружинники и общественники, — отметила Александра Владимировна. — Глава Научногородокской поселковой администрации Елена Широких на всю следующую неделю составила график желающих поставить прививку в посёлке, и если не будет справляться поликлиника, мы пригласим мобильный комплекс на помощь. Есть ФАПы в посёлках Берёзовка и Казённая Заимка, уверена, что председатели Советов ТОС активизируют такую работу и здесь.

Председатель ТОС «Горский» Елена Легостаева готова напечатать информационные листовки для жителей частного сектора.

— Соответствующее оборудование у нас имеется, им могут воспользоваться и мои коллеги из других ТОСов, — сказала Елена Васильевна. — Молодёжный совет разнесёт печатную продукцию по почтовым ящикам, в листовках укажем телефон для желающих поставить прививку в нашем микрорайоне. Таким образом планируем наладить обратную связь с населением.

Председатель Совета ТОС села Гоньба Александр Смелов намерен распространить информацию в соцсетях: у каждой улицы села есть своя группа, помощь окажут и председатели уличных комитетов. ТОС «Народный» и «Гущинский» также планируют транслировать полученную информацию на своих страничках в мессенджерах, в том числе с использованием аудиосюжетов прослушанных лекций. Подключатся к разъяснительной работе с населением и клубы здорового образа жизни, которые работают на базе нескольких ТОС Ленинского района.