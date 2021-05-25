Спустя полвека в афише Алтайского музыкального театра вновь появится балет

10 и 11 июня в Алтайском государственном музыкальном театре состоится премьера балета Геннадия Гладкова «Вий» по мотивам произведений Н.В. Гоголя.

Фото: belygorod.ru

Не считая хореографических номеров в постановках других жанров, балет в музыкальном театре не появлялся на афишах с 1960-х годов прошлого века, со времён балета «Эсмеральда» Ц. Пуни в постановке Николая Громова. Спустя полвека театр решил вновь подарить зрителям радость общения с искусством, для восприятия которого не нужно слов.

Мистика балета как искусства недосказанности очень точно переплетена с мистикой произведения Николая Васильевича Гоголя: история любви-смерти Панночки и Хомы Брута, запретных отношений, которые неотличимы от морока и ночного кошмара.

Фото: belygorod.ru

Постановочная группа спектакля «Вий» — балетмейстер Игорь Мусухранов, режиссёр Константин Яковлев и художник Геннадий Осташов — готовит редкое в театральном пространстве нашего города событие. Пластика танца спектакля не иллюстрирует гоголевское повествование, авторы рассуждают о природе любви и о том, что явь и навь так тонко переплетены в мире, что отличить их друг от друга подчас невозможно. И спасением становится искреннее чувство, оно выступает как мерило истины и отделяет ложь от правды.

Выразительные средства балета, его язык универсальны, они не требуют перевода и буквального восприятия. Спектакль «Вий» — это симфония смыслов и чувств в музыкальном потоке. Не пропустите это событие, билеты уже можно приобрести в кассе и на сайте Алтайского музыкального театра. Цена от 200 до 600 рублей. Премьера 10 и 11 июня 2021 г. Начало в 18:30.

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