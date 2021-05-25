В «Шишковке» стартует традиционный летний проект

Пятый сезон проекта «Открытая библиосреда» начинает свою работу

в среду, 2 июня 2021 года.

Фото: пресс-служба библиотеки им. Шишкова

Каждую среду на свежем воздухе при условии хорошей погоды и в помещении библиотеки в ненастье барнаульцев ждёт интересная программа. В афише сезона — спектакли и концерты, встречи с писателями, мастер-классы и лекции.

Проект «Открытая библиосреда» стартовал в 2017 году и сразу полюбился публике. Литература и музыка, краеведение и иностранные языки, спектакли и мастер-классы, встречи с интересными людьми — всё это три года привлекало сотни людей. В 2020 году, в пору локдауна, «Открытая библиосреда» прошла в усечённом формате и исключительно онлайн, собрав тысячи просмотров программ. А сейчас проект возвращается в традиционном, очном формате и готов радовать, просвещать, развлекать и восхищать!

Уже известна программа июня:

2 июня — «Ах, лето красное!». Гостей ждёт познавательная программа о юморе Александра Сергеевича Пушкина. Эпиграммы, образы из произведений и сами произведения — в подаче артистов Литературного театра.

9 июня — «Великий и могучий: всё, что вы не знали о феминитивах и боялись спросить». Дискуссия о феминитивах и способы их образования.

16 июня — «Книжный бал». Хотите узнать, что танцевали Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Элизабет Беннет, Анна Каренина и другие легендарные героини известных произведений? Участники студии старинного танца «Северная сторона» расскажут и покажут, как менялись танцы и отношение к ним. А потом научат танцевать и зрителей!

23 июня — «Дни Победы» — композиция Литературного театра по одноимённой пьесе Ксении Степанычевой, посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны.

30 июня — «Смотри!» — авторский концерт-тренинг Константина Лебедева, который предлагает с помощью музыки навести порядок в сердце.

Вторая часть каждой программы — летняя школа игры на гитаре и уроки французского языка. Ну когда, как не в летнюю среду, начать учить иностранный язык и освоить музыкальный инструмент?!

Программы проходят по средам с 18:00 до 20:00. Вход свободный и бесплатный! Возрастное ограничение 12+.