В «Шишковке» стартует традиционный летний проект

Пятый сезон проекта «Открытая библиосреда» начинает свою работув среду, 2 июня 2021 года.
Каждую среду на свежем воздухе при условии хорошей погоды и в помещении библиотеки в ненастье барнаульцев ждёт интересная программа. В афише сезона — спектакли и концерты, встречи с писателями, мастер-классы и лекции.
Проект «Открытая библиосреда» стартовал в 2017 году и сразу полюбился публике. Литература и музыка, краеведение и иностранные языки, спектакли и мастер-классы, встречи с интересными людьми — всё это три года привлекало сотни людей. В 2020 году, в пору локдауна, «Открытая библиосреда» прошла в усечённом формате и исключительно онлайн, собрав тысячи просмотров программ. А сейчас проект возвращается в традиционном, очном формате и готов радовать, просвещать, развлекать и восхищать!
Уже известна программа июня:
Вторая часть каждой программы — летняя школа игры на гитаре и уроки французского языка. Ну когда, как не в летнюю среду, начать учить иностранный язык и освоить музыкальный инструмент?!
Программы проходят по средам с 18:00 до 20:00. Вход свободный и бесплатный! Возрастное ограничение 12+.