Житель Алтайского края срубил берёзы, чтобы топить баню

Ущерб от его действий в настоящее время устанавливается.

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Накануне в двух километрах от посёлка Краснодубровский в Завьяловском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке трёх берез. На его приусадебном участке, в ограде, правоохранители обнаружили 130 свеженапиленных берёзовых чурок.

Предварительно установлено, что мужчина срубил берёзы и, распилив их на чурки, перевёз на личном тракторе к себе домой. Он сказал, что планировал этими дровами топить баню.

У мужчины изъяли спилы деревьев, трактор с телегой, бензопилу и 130 берёзовых чурок.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.