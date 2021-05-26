26 мая — Всемирный день рыжих, и не только!

Самые интересные события, традиции и поверья дня.

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По церковному календарю 26 мая в 2021 году чтят Лукерью Комарницу. В день памяти девы, на месте упокоения которой происходили чудесные исцеления, есть приметы:

— появились комары — погода будет хорошей;

— крупные комары — к удачному году;

— комаров и мошек в изобилии — к урожаю грибов;

— много ласточек и стрижей в небе — к потеплению;

— собранные травы целебные.

С мошками и комарами у нас полный порядок, в этом все уже смогли убедиться в минувшие выходные: после трёх прохладных дней резко потеплело, и весь это пищащий и кусучий гнус атаковал дачников и любителей отдыха на природе.

Всемирный день рыжих

Фото: рыжие rb7.ru

Рыжие волосы — самые редкие в мире. Всего 1–2% населения всего мира — рыжие. Из 100 человек — двое. С каждым годом количество людей с рыжими волосами уменьшается. Согласно прогнозу учёных, к 2060 г. на Земле могут исчезнуть все рыжеволосые люди. Связано это с… глобальным потеплением.

Из-за дефицита солнца мутируются гены, и человек рождается со светлой, бледной и восприимчивой к солнцу кожей и рыжими волосами. Если дефицита солнца и хмурых дней нет, начинается вымирание гена, вызывающего рыжину волос. Больше всего людей с рыжими волосами рождается в Шотландии, около 13% от всего населения страны.

Примечательно, что рыжие волосы не седеют. Со временем просто меняют оттенок. Как правило, у большинства рыжеволосых людей карие или зелёные глаза.

Ещё один праздник — День хождения босиком

Фото: corporatebytes.in

Событие подразумевает прогулки по лугам и паркам без обуви, окунание розовых пяток в прохладные воды рек, озёр или фонтанов. Погода на нашей стороне, так что идите в обед в парки и пройдитесь босиком по травке и ходите по дому с босыми ногами.

День хождения босиком имеет не только развлекательный характер. Считается, что на стопах размещены сотни чувствительных точек, связанных нервными окончаниями с органами и тканями человека. Правильно массируя эти точки, можно изрядно оздоровиться, поднять тонус, энергию, настроение и в целом, укрепить здоровье. Хождение босиком — это лёгкая форма такого массажа.