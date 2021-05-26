Лунное затмение, которое случается раз в 12 лет, смогут увидеть россияне 26 мая

Сегодня у жителей России появится возможность увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение и полнолуние.

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Такие события случаются раз в 12 лет.

«Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды», — рассказывает российский астроном Владимир Сурдин.

В момент суперлуния космический объект подойдёт к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 4:52 по московскому времени 26 мая. Явление будет видно по всему миру.

За полным лунным затмением в России смогут проследить жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока — для западной части страны оно придётся на дневное время (14:19 по московскому времени).

Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из неё составит пять часов и две минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет и может приобрести красный, тёмно-красный или коричневый оттенки. Гамма зависит от плотности и запылённости атмосферы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.