В Барнауле состоялось мероприятие, посвящённое Международному дню пропавших детей. Фоторепортаж

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» провёл в Барнауле трогательную акцию в Международный день пропавших детей.

Фото: Михаил Полубедов

Идея посвятить специальный день проблеме пропавших детей впервые появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Итан Патц, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В России этот день отмечается с 2012 года.

В Барнауле мероприятие, посвящённое Международному дню пропавших детей, прошло на площади Мира. Его цель — привлечение внимания общества к проблеме пропажи несовершеннолетних, а также знакомство детей с правилами безопасности, чтобы предотвратить новые трагические истории.

Как рассказала старшая направления по взаимодействию со СМИ «ЛизаАлерт» Юлия Болгова, волонтёры поисково-спасательного отряда проводят профилактическую работу среди детей и их родителей, дают советы и подробные рекомендации о том, как вести себя в той или иной ситуации, связанной с опасностью в незнакомом месте или с подозрительными людьми.

— По статистике, 98 процентов пропавших детей находят живыми и невредимыми. По Алтайскому краю за 2020 год из поданных 400 заявок 81 о поиске несовершеннолетних детей. Из них 76 найдено живыми, пять погибли. Общероссийская статистика просто ужасна: более 6 тысяч заявок. В нашем регионе на данный момент разыскивается два ребёнка, поиски продолжаются, — рассказала Юлия Болгова. — Чаще к нам обращаются за поиском детей, самовольно ушедших из дома. Большое заблуждение, что дети уходят только из неблагополучных семей. Причины могут быть любые: неразделённая симпатия, общение с друзьями, страх родительского гнева и даже гиперопека. Таких детей мы условно называем «бегунками». Во вторую категорию входят те, кто заблудился в лесу, в городе, в торговом центре в толпе и так далее.

Есть ещё одна категория. Самая страшная. В третью категорию входят похищенные дети. «ЛизаАлерт» максимально оперативно реагирует на любые заявления, так как, по статистике, ребёнок, которого похитили, жив первые три часа.

— Как понять, что ребёнок потерялся? Здесь у каждой семьи всё индивидуально. Если дети под контролем — отзваниваются постоянно. И не нужно ждать три дня, если появилось подозрение на то, что ребёнок потерялся. Сразу надо позвонить на телефон горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52, — продолжила Юлия Болгова.

В конце мероприятия были зажжены свечи. Трогательная традиция символизирует освещение пути домой для всех потерявшихся детей.

«Вечерний Барнаул» предлагает вашему вниманию фоторепортаж с площади Мира, где проходило мероприятие.