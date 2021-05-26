Влияние антистресс-игрушек на детей проверят по поручению Роспотребнадзора

Речь идёт об игрушках поп-ит, симпл-димпл, сквиш и других.

Фото: Елена Богданова

Расслабляющие игрушки нередко становятся невероятно популярными благодаря соцсетям. Так было с фиджет-спиннерами, затем — со слаймами, в 2021 году у детей и подростков появились новые увлечения — поп-ит и симп-димпл. Эти игрушки сделаны из пластика или резины. И там, и там есть полусферы, при нажатии на которые раздаётся щёлкающий звук.

Поп-итами (от английского pop-it — «лопни это») называют силиконовые листы с ячейками, которые издают приятный звук при нажатии, что напоминает лопающиеся пузырьки на упаковочной плёнке. Но у игрушки есть преимущество: как только вы закончили нажимать на пупырышки на одной стороне, лист можно перевернуть и начать лопать заново.

Симпл-димпл работает по похожему принципу, но отличается разным размером пупырышек и их хаотичным расположением. Основание для пупырышек бывает разной формы и величины и, например, самые маленькие, в виде брелока, можно брать с собой, чтобы лопать в любом месте.

Сквиши представляют собою игрушку, сделанную из синтетического материала с памятью: после сжатия игрушка принимает прежнюю форму. Сквиши появились еще в 2018 году, но теперь они переживают вторую волну популярности.

Интерес Роспотребнадзора к игрушкам закономерен, рассказывает «Российская газета».

Изначально такие игрушки имели узконаправленную область применения — использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами и позволяли снизить напряжение и развить мелкую моторику.

Главный вопрос: неужели в жизни современных детей так много стресса, что им понадобились специальные антистрессовые игрушки? Конечно, стрессов сегодня хватает. Пандемия, локдаун и онлайн-обучение прошлого года внесли в жизнь свою долю тревожности и неопределённости, конец учебного года и экзамены нынешнего тоже добавляет волнений. Но только вам решать, нужны ли вашим детям специальные гаджеты для снятия тревожности!

Роспотребнадзор порекомендовал при покупке обращать внимание на маркировку. Она должна быть достоверной и легкочитаемой, содержать, в частности, информацию о наименовании игрушки и страны-изготовителя, минимальном возрасте ребёнка, которому предназначена игрушка, дату изготовления. Кроме того, игрушка-антистресс не должна иметь резкого запаха.

Кстати, для развития мелкой моторики можно использовать и более простые предметы, а не новомодные игрушки — например, можно предложить ребёнку собирать пазлы, нанизывать бусины на нить, или, как Золушка, перекладывать горох или фасоль!