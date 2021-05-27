#КиноБарнаул: обзор киноновинок от «Вечернего Барнаула» с 27 мая

Сезон летних блокбастеров продолжается. Вслед за суровыми мужчинами за рулём крутых авто на сцену выходят не менее крутые женщины, которые могут спасти орущих младенцев в мире большеухих монстров, и китайские полицейские, путешествующие между мирами. Традиционный кинообзор «Вечернего Барнаула» и сети «Киномир» представляет премьеры с 27 и 29 мая.

«Ассасин: битва миров», фантастический боевик, Китай (18+)

Фото: m.media-amazon.com

После мирового успеха китайской военной драмы «Восемь сотен» потенциал киноиндустрии Поднебесной стал очевиден даже самым ярым скептикам. Новый фильм «Ассасин: битва миров» тоже внёс свою лепту в мировой успех китайского кинематографа. Масштабный экшн в жанре фэнтези автора дилогии «Братство клинков» Лу Яна не только собрал в мировом прокате многомиллионную кассу, но и получил восторженные отзывы критиков.

В основу блокбастера лег роман «Убийство писателя» популярного у себя на родине писателя-фантаста Шуана Сюэтао. Гуань Нин (Лэй Цзяинь) — убитый горем отец, потерявший единственную дочь Мандарин (Ван Шэнди). Полицейские прекратили расследовать исчезновение девочки, признав её мёртвой, так что родитель вынужден взять инициативу в собственные руки. Спустя шесть лет утомительных поисков расследование выводит Гуаня на банду торговцев людьми, связанную с пропажей Мандарин. Параллельно разворачивается история одинокого воина, сражающегося с кровавым тираном и его армией наемных убийц в альтернативной цивилизации далёкого прошлого. Постепенно две вселенные переплетаются между собой. Ведь спасение Мандарин развернётся в фантастическом мире, населённом не только людьми, но и мифическими существами. Связующим звеном между миром реальным и фантастическим оказывается молодой писатель Лу Конгван (Дун Цзыцзянь), публикующий в открытом доступе сенсационный фэнтезийный веб-роман.

Фильм создавался под огромным влиянием современной веб-литературы. За последние пять лет отрасль стала в Китае заметным явлением поп-культуры и произвела в индустрии настоящую революцию. Сетевая литература не только расширила жанровые границы, но и позволила публиковаться всем желающим, вне зависимости от социального статуса и профессиональных навыков. Созданием спецэффектов занималась команда из 800 человек, так что, по крайней мере, это будет зрелищно!

Где смотрим: «Арена», «Киномир-Галактика», «Огни»

«Хищники», триллер, Кения (18+)

Фото: scnsrc.me

Все мы с детства знаем предупреждение из сказки про Бармалея «Не ходите дети в Африку гулять!» и объяснение почему: «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать!..» Однако герои нового фильма «Хищники» с творчеством Корнея Чуковского явно не были знакомы, когда собирались на сафари в Кению.

Лорен (Ребекка Ромейн) и Джек (Филип Уинчестер) Хэлси отправились на отдых в Кению, чтобы преодолеть кризис в отношениях. Высадившись в глухой провинции, они арендуют туристический фургон и следуют живописными маршрутами Западной Африки. Сопровождает путешественников местный гид Митч, казалось бы, знающий толк в экстремальном отдыхе. Поездка складывалась благополучно, пока супруги не решили сойти с разрешённого и безопасного маршрута. Тут-то Африка и показал им свои зубы и клыки — на сафари-машину нападает носорог, которому не понравилось появление нежданных гостей в месте обитания его семьи. Лишившись транспорта, Лорен, Джек, дети и Митч оказываются посреди жарких африканских пустошей. Их ждёт столкновение с естественными потребностями в виде жажды и голода, а также битва с рыщущими по округе хищниками. Отпуск мечты превращается в кошмарную борьбу за выживание в мире, где люди находятся на дне пищевой цепочки. Но хищники — не единственная опасность в Африке, контрабандисты-браконьеры добавляют злосчастному отпуску американцев свою порцию смертельного экстрима.

Режиссер, сценарист и продюсер «Хищников» Майкл Дж. Бассет известен как создатель хоррор-комедии «Эш против зловещих мертвецов», сиквела фильма ужасов «Сайлент Хилл», фэнтези «Соломон Кейн» и сериалов «Видоизменённый углерод», «Демоны Да Винчи», «Железный кулак» и «Родина: форт Салем».

Фото: filmatik.ru

На этот раз режиссёр, которая в 2016 года объявила себя трансгендерной женщиной, предложила зрителям окунуться в атмосферу бескрайней кенийской пустыни. «Хищники» — далеко не первый фильм, в котором Бассет объединила свой интерес к кинематографу и естествознанию. В хорроре «Дикость» персонажи оказывались в лесу, населённом кровожадными псами, а в экшне «Львица» героиня в исполнении Меган Фокс сражалась с преступниками на звериной ферме в Африке. Ребекка Ромейн, сыгравшая главную женскую роль, известна по роли Мистик из оригинальной трилогии «Люди Икс» и хранительницы в сериале «Библиотекари». Она вместе с природой Африки — главный источник притяжения в фильме. И еще, это фильм-утешение для тех, кто нынешним летом не едет в заморские страны, отдыхайте дома, целее будете!

Где смотрим: «Арена», «Киномир-Галактика»

«В винном отражении», комедия, Россия (16+)

Фото: startfilm.ru

Небольшие авторские художественные фильмы в современных кинотеатрах большая редкость. И это весомый довод, чтобы посмотреть дебютную картину режиссёра Виталия Музыченко, снятую в жанре киноальманаха, которую сеть «Киномир» показывает в рамках своего проекта «Арт».

Название фильма наводит на мысль о документальном проекте, в котором взгляд на истину преломляется сквозь сухое, сладкое, красное и белое. Однако фильм Виталия Музыченко вовсе не об этом. Вино здесь определяет место действия и антураж, но не характер героев. Ресторатор и гость, не желающий платить за испорченное вино, — разве может тот, кто не живёт во Франции, разбираться в сортах бургундского? Седой винодел на холмах Грузии в неравной схватке с современным миром — и кто ответит, что важнее: постоянное развитие или стремление держаться корней? Двое молодых актёров, решившихся на смелую шалость, словно выдернутые из романтической мелодрамы. Священник, разделяющий ценности материальные и духовные, возводящий бутылку вина до уровня символа и ниспровергающий тем самым ценность её содержимого.

Фото: startfilm.ru

Фильм снят с большим знанием вина, с уважением и любовью к традициям его производства и употребления. Как бы между делом зритель узнает, какой температуры должно быть шампанское Cristal, впервые созданное в 1876 году для императора России Александра III, заучивает названия главных сортов винограда в Бургундии и раскрывает секреты ценообразования на винодельческом рынке.

Терпкий вкус фильму придают не только напитки, но и роскошные пейзажи, и аутентичные интерьеры — картина снималась в Грузии, Италии, Франции и Великобритании. Актёры говорят на родных языках (фильм снабжён русскими субтитрами), что создаёт особый шарм и без того очень атмосферному кино. Неизвестные широкой публике актёры, искромётные диалоги и щедрый на яркие панорамы бэкграунд — вообщем, поводов посмотреть фильм хоть отбавляй!

Где смотрим: «Киномир-Галактика»

«Пролетая над гнездом кукушки», драма, США (18+)

Фото: allofcinema.com

В российский прокат выходит шедевр Милоша Формана — культовая бунтарская драма «Пролетая над гнездом кукушки», которая в прошлом году отпраздновала 45-летие со дня премьеры. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе. В руках Милоша Формана, сбежавшего от чехословацкого репрессивного режима, роман стал настоящей аллегорией общества, основанного на дисциплине и власти. Блестящий актёрский ансамбль, в котором солируют Джек Николсон и Луиза Флетчер, дух безрассудства и независимости, идеальный баланс трагического и комического, рекордные пять «Оскаров» в пяти главных номинациях — это всё про «Пролетая над гнездом кукушки».

Фото: imdb.com

Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи не намерен подчиняться абсурдным правилам и одновременно хочет повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

Кен Кизи написал «Пролетая над гнездом кукушки», вдохновляясь собственным опытом работы в психиатрическом учреждении, общением с пациентами и приёмом психотропных веществ. Изданный в 1962 году роман мгновенно завоевал популярность, предвосхитив социальные возмущения десятилетия и захватив умы целого поколения. Почти сразу же права на кино- и театральную адаптации книги выкупил известный актёр Кирк Дуглас: он сыграл главного героя в бродвейской постановке, но затем долгие годы безуспешно пытался запустить производство фильма. В какой-то момент он обратился к Милошу Форману, который тогда ещё жил в Праге и только набирал популярность, с предложением стать режиссёром, но экземпляр книги так до Формана и не дошёл. В итоге права на экранизацию перекупил сын Дугласа, Майкл, который вновь обратился к Форману, в 1968 году переехавшему в США и придирчиво выбиравшему новые проекты. Роман Кизи оказался очень близок режиссеру: «Коммунистическая партия была моей сестрой Рэтчед, указывающей, что мне делать и говорить — и даже кем мне быть».

Джек Николсон изначально был главным претендентом на роль Макмёрфи, а подбор остальных исполнителей занял долгие месяцы, поскольку фильм должен был держаться на ансамбле, а актёры идеально попадать в свои роли. «Пролетая над гнездом кукушки» снимали в настоящей психиатрической клинике, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. «Пролетая над гнездом кукушки» вышел в конце 1975 года и стал грандиозным кассовым хитом, уступив в годовом бокс-офисе только «Челюстям». На 48-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм стал триумфатором, завоевав «Большую пятёрку» наград: за лучшие фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и главные женскую и мужскую роли.

Где смотрим: «Киномир-Галактика»

«Рыбка Поньо на утёсе», аниме, Япония (0+)

Фото: startfilm.ru

В повторный прокат выходит мультфильм японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Фильм знаменитого мультипликатора вышел ещё в 2008 году, Миядзаки выступил режиссёром и сценаристом ленты. Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её находит пятилетний Сосукэ. Рыбка, получившая от нового друга имя Поньо, пользуется магией своего отца, чтобы превратиться в человеческую девочку, и ребята заводят крепкую дружбу. Однако такая могущественная магия способна пошатнуть равновесие во Вселенной, поэтому друзья отправляются в приключение, чтобы спасти мир и помочь Поньо исполнить мечту — навсегда остаться человеком. Многие специалисты называются фильм одним из самых «личных» в творчестве японского маэстро, у которого даже детские сказки становятся чем-то глубоким и многогранным.

Фото: Pinterest

Где смотрим: «Киномир-Галактика»

«Дублинские дебоширы», драма, Ирландия — США (18+)

Фото: startfilm.ru

Троица безбашенных молодых людей проводит последнее лето после школы. Они хотят веселиться и отрываться по полной. Но неожиданно друзья оказываются свидетелями трагедии: маленькую девочку сбивает машина. Это меняет восприятие жизни у всех героев. Кто-то становится одержим смертью, кто-то пускается во все тяжкие. Это лето точно изменит будущее каждого из героев.

Фото: startfilm.ru

Амбициозная адаптация одноимённого романа Роба Дойла. Главные роли в «Дублинских дебоширах» исполнили молодые, но уже очень знакомые зрителю артисты. Дин-Чарльз Чепмен, сыгравший Мэттью, самого эмоционального и трогательного из компании, год назад блистал в оскаровском «1917». В образе его девушки Джен появляется Аня Тейлор-Джой, ставшая после «Хода королевы» настоящей звездой. В других ролях: Трэвис Фиммел («Викинги», «Воспитанные волками»), Конлет Хилл («Игра престолов», «Дублинские убийства»), Ралф Айнесон (серия фильмов про Гарри Поттера) и Сьюзен Линч («Интервью с вампиром»). Для того чтобы передать дух вечеринки и ночного клуба, в фильме используются быстрый монтаж, красные фильтры и размытая фокусировка. Некоторые критики сравнивают атмосферу картины с культовой лентой Дэнни Бойла «На игле» 1995 года.

Где смотрим: «Киномир-Галактика»

«Помогите, я уменьшил своих родителей», семейная комедия, Германия (6+)

Фото: startfilm.ru

Продолжение семейной комедии о немецких школьниках. Феликс (Оскар Кеймер) — школьный хулиган, проделки которого несколько раз приводили к исключению. Поступив в гимназию имени Отто Леонарда, юноша сумел обзавестись друзьями — Эллой (Лина Хускер) и Марио (Георг Зольцер), а также пришёл к взаимопониманию с классной руководительницей Шмитт-Гессенвайн (Аня Клинг). Идиллии приходит конец, когда в учебном заведении появляется дух покойной директрисы Хильды (Андреа Завацки), выступающей против либеральной концепции обучения Леонарда. Из-за нарастающего конфликта школе наносится огромный ущерб, а несогласная учительница Феликса вновь уменьшается в размерах. Кроме того, воздействию магии подвергаются родители мальчика Питер (Аксель Штайн) и Сандра (Джулия Хартманн). Коварная директриса близка к обретению полной власти над учениками и сотрудниками здания. Для этого ей необходимо истребить все воспоминания о её дружелюбном основателе. На экраны выходит не так много фильмов про школьников, так что немецкая киносерия по произведениям Сабины Людвиг — отличный повод сходить в кино всей семьёй. Сиквел собрал в мировом прокате свыше восьми миллионов долларов, тем самым повторив успех первой части.

Фото: startfilm.ru

Где смотрим: «Арена»

«Спиритuческий сеанс», фильм ужасов, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Камилл (Сьюки Уотерхаус) становится новенькой ученицей старинной элитной школы для девочек под названием «Академия Эдельвайн». Одна из популярных девушек школы, Элис (Инанна Саркис), подговаривает остальных устроить новенькой проверку. Так, для того чтобы стать частью коллектива, Камилл предлагают пройти своеобразный обряд инициации: ночью принять участие в спиритическом сеансе с ещё шестью девушками. Вместе они хотят вызвать дух ученицы, которая, согласно слухам, много лет назад в стенах этой школы покончила с собой и с тех самых пор бродит по аудиториям. Сразу после сеанса одна из участниц ритуала покрывается таинственной красной сыпью и умирает. Камилл вспоминает историю, которую слышала перед самым приездом в новую школу. В ней говорилось, что недавно при загадочных обстоятельствах в «Академии Эдельвайн» погибла одна из студенток. Когда умирает очередная ученица, Камилл решает взять инициативу в свои руки и начать собственное расследование, в ходе которого выяснится, что несчастья начали преследовать учениц школы после одного злосчастного спиритического сеанса. Во время этой подростковой шалости ничего не подозревающие девушки случайным образом действительно вызывали дух самоубийцы, которая много лет назад покончила с собой в этом старинном замке. Невинное баловство может превратиться в игру на выживание, а злой потревоженный дух ещё не раз вернётся, чтобы отомстить и забрать очередную жертву с собой. Подростковый ужастик с элементами детектива, который, к сожалению, промаркирован 18+. Режиссёр Саймон Баррет известен как автор сценария к фильмам «Тебе конец!», «Ужасный способ умереть», «Ведьма из Блэр: новая глава», «З/Л/О» и «Гость».

Фото: startfilm.ru

Где смотрим: «Арена», «Киномир-Галактика», «Огни»

«Тихое место 2», триллер, США (16+)

Фото: startfilm.ru

С 29 мая в сети «Киномир» долгожданная премьера продолжения самого концептуального хоррора последних лет. Первый фильм сразил зрителей по всему миру за счёт идеи: постапокалиптический беззвучный мир, где любой шум становится приманкой для зловещих монстров — кинотеатры наполнились тишиной, и кое-где люди даже отложили попкорн. Несмотря на абсолютную слепоту, чудовища прекрасно ориентируются по слуху и уже истребили большую часть обитателей Земли. Немногие оставшиеся в живых пытаются приспособиться к новым условиям. В их числе — семья Эбботтов, простых фермеров, воспитывающая троих детей. Выживать в их мире — означает ни при каких обстоятельствах не издавать ни звука. Семейный хоррор в десять раз окупил свой бюджет только в американском прокате и даже был отмечен номинацией на премию «Оскар» в категории «Лучший монтаж звука». Съёмки сиквела не стали откладывать в долгий ящик.

Режиссёрское кресло сиквела вновь занял Джон Красински, а в актёрском составе к Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джупу присоединились Киллиан Мерфи («Острые козырьки», «Начало») и Джимон Хунсу («Остров», «Амистад», «Гладиатор»). Премьеру фильма из-за пандемии откладывали целый год, и вот картина выходит на экран.

Как мы помним, глава семейства Эбботт в прошлом фильме был вынужден пожертвовать собой ради спасения детей и беременной супруги. Оставшиеся в живых Эвелин, Маркус и Реган продолжают искать лучшее пристанище, поскольку семья недавно пополнилась ещё одним ребёнком. А новорождённые младенцы не самые тихие существа на планете… Главное же правило в эпоху постапокалипсиса осталось неизменным: будь максимально тихим, чтобы не быть съеденным заживо большеухими монстрами. Во время своего передвижения по остаткам построек и цивилизаций Эбботты осознают, что помимо обилия опасностей и страшных тварей, охотящихся по звуку, вокруг могут находиться и другие враги…

Где смотрим: «Европа-Киномир», «Арена», «Киномир-Галактика» «Мир», «Огни»