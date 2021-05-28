Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Тёплую погоду без осадков прогнозируют в грядущие нерабочие дни.

Фото: pixabay.com

29 мая 2021 года в Барнауле:

Ночью без осадков. Ветер северный 2–7 м/с. Температура +4…+6 градусов.

Днём без осадков. Ветер северный 4–9 м/с. Температура +18…+20 градусов.

30 мая 2021 года в столице Алтайского края:

Ночью без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с. Температура +7…+9 градусов.

Днём без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с. Температура +22…+24 градуса.

Отметим, что в Алтайском крае до 31 мая сохранится высокая (4-й класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Напомним: согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей».

В сложившихся обстоятельствах каждому важно быть особенно внимательным к соблюдению правил пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнём даже на удалённом расстоянии от построек может привести не только к уничтожению имущества, но и гибели человека. Напоминаем, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19.

При пожаре звоните по номеру 101.