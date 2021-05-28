Режим повышенной готовности ввели в Затоне из-за паводка

По данным на 28 мая 2021 года уровень воды в Оби составляет 556 сантиметров выше нуля водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона Затон составляет 560 см. В связи с этим в микрорайоне введен режим повышенной готовности.

О сложившейся обстановке жителей микрорайона Затон сообщат с помощью трёх систем оповещения на улице Водников, 12К, улицах Кольцова, 72 и Пароходная, 11. Помимо этого, 8 групп по 4 человека будут осуществлять подворовой обход. Оповещать население также будут и по телефонам — через централизованную систему оповещения, установленную в здании администрации Центрального района. Время оповещения жителей Затона с ее помощью составит около 4-5 часов, пишет пресс-служба мэрии.

В микрорайоне разворачивается оперативная группа КЧС И ПБ Центрального района (2 человека и 1 единица техники), вводится круглосуточное дежурство руководящего состава в телефонном режиме, а также круглосуточно в Затоне при необходимости.

От жителей Затона уже получили расписки на согласие или отказ на эвакуацию. Известно, что на сегодняшний день в микрорайоне проживают 2 287 человек. Места сбора населения для эвакуации — ул. Озерная, 63а, ул. Водников, 10, 11. Всего определены 4 пункта для возможного временного размещения населения. Маломобильные категории населения — тяжелобольные, инвалиды, беременные и дети до года — планируется заблаговременно эвакуировать с их согласия. Для этого подготовлен пункт временного размещение в школе № 1, также возможно размещение у родственников и знакомых. Администрация района заключила соглашения на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой (бутилированной) водой, дезинфекции, утилизации биологических отходов.

Отметим, что на сегодняшний день в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков, 4 участка дороги. При уровне 580 см выше уровня водомерного поста планируется установить водоналивную дамбу на улице Лоцманской. В Затоне дежурит спасательное подразделение, введено круглосуточное дежурство оперативной группы. Спланировано работа мобильной группировки ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Если вода поднимется до отметки в 580 см выше нуля, то автомобильное сообщение прекратят. Администрация района также заключила соглашение на предоставление 12 единиц транспорта с транспортной компанией «Солгри». Вскоре будет детально проработан вопрос перевозки маломобильного населения в случае эвакуации.

Перевозка населения будет проводиться с помощью теплоходов, график движения которых будет максимально соответствовать автобусному для удобства населения. В случае необходимости задействуют баржу.

Планируется организовать круглосуточное дежурство инспекторов ГИБДД с патрульной машиной на подъезде к микрорайону с целью ограничения движения транспорта, а также сотрудников полиции для поддержания общественного порядка в микрорайоне.

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