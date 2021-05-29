Восемь человек эвакуировали из горящей девятиэтажки в Алтайском крае

Никто не пострадал.

Пожар в девятиэтажном доме в Бийске на улице Ленина произошёл 28 мая 2021 года.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло на первом этаже, в парикмахерской. Дым стремительно распространялся на верхние этажи. Спасатели эвакуировали из квартир над очагом пожара восемь человек, никто не пострадал.

Сам пожар ликвидировали в считаные минуты, его площадь составила около 8 квадратных метров.

Пять единиц техники и восемнадцать человек личного состава выезжали на место происшествия, работало звено газодымозащитников, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.