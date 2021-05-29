Более 400 тысяч цветов будут украшать барнаульские улицы летом

Полсотни рабочих зеленого хозяйства высаживают цветы в городские клумбы. Работа ведётся сразу в нескольких районах Барнаула.

Фото: Администрация Барнаула

На сегодняшний день в Барнауле уже высадили более 85 тысяч растений. Всего в 2021 году город будут украшать более 150 цветников, 300 вазонов и малых архитектурных форм, в которые высадят более 400 корней цветочной рассады.

Общественные зоны украсят более 20 видов однолетних растений: петунии и бархатцы, виолы и колеусы различных окрасок, канны, кохии, вербена, сальвия, бегония, герань и другие. В этом году впервые будут высажены новые оттенки бальзамина новогвинейского, алиссума и агератума.

Работы по посадке цветов планируется завершить до 20 июня, после чего специалисты хозяйства будут проводить регулярный уход за зелёными уголками и клумбами. Цветение посадок продолжится в течение всего лета и будет радовать до наступления осенних заморозков, пишет пресс-служба мэрии.