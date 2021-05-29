В Барнауле будут работать 23 пункта приема вторсырья

Горожане смогут сдать мусор на переработку сегодня, 29 мая 2021 года.
Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Мобильный Экодвор» в Барнауле проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами акции выступает НКО «Мусора.Больше.Нет»
Принимать вторсырье от населения будут в стационарных и мобильных пунктах. Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25), с 12:00 до 15:00 — на территории Парка спорта А.Смертина.
График работы мобильных пунктов приема отходов:
Маршрут № 1
Маршрут № 2
Маршрут № 3
Маршрут № 4
Маршрут № 5
Все вторсырье, собранное во время акции, отправят в переработку, пишет пресс-служба мэрии.