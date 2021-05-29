В Барнауле будут работать 23 пункта приема вторсырья

Горожане смогут сдать мусор на переработку сегодня, 29 мая 2021 года.

Фото: pixabay.com

Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Мобильный Экодвор» в Барнауле проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами акции выступает НКО «Мусора.Больше.Нет»

Принимать вторсырье от населения будут в стационарных и мобильных пунктах. Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25), с 12:00 до 15:00 — на территории Парка спорта А.Смертина.

График работы мобильных пунктов приема отходов:

Маршрут № 1

10:00 — 10:40 пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 — 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 — 12:10 ТРЦ «Гулливер»;

12:20 — 12:50 просп. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 — 10:30 просп. Комсомольский, 44;

10:40 — 11:10 ул. Чкалова, 57;

11:20 — 11:50 ТЦ Россия (Ленина, 71);

12:00 — 12:30 парк Изумрудный (центральный вход).

Маршрут № 3

10:00 — 10:20 пос. Силикатный, ул. Новосибирская, 16в;

10:40 — 11:10 ЖК «Балтийская Крепость»;

11:20 — 11:40 просп. Энергетиков, 2, ЖК «Времена года»;

11:50 — 12:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:40 — 13:10 «Квартал 2000» (между Взлетная, 13 и Взлетная, 7).

Маршрут № 4

10:00 — 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 — 11:30 микрорайон «Дружный»;

11:40 — 12:10 площадь Народная;

12:20 — 12:50 парк «Эдельвейс» (с ул. Юрина).

Маршрут № 5

10:00 — 10:20 ул. Малахова, 123

10:30– 11:00 ТРЦ «Огни»

11:10 — 11:35 ул. Малахова, 62 («Новэкс»)

11:45 — 12:15 Телефонная, 54.

Все вторсырье, собранное во время акции, отправят в переработку, пишет пресс-служба мэрии.

Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Мобильный Экодвор» в Барнауле проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами акции выступает НКО «Мусора.Больше.Нет»

Принимать вторсырье от населения будут в стационарных и мобильных пунктах. Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 у гипермаркета «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25), с 12:00 до 15:00 — на территории Парка спорта А.Смертина.

График работы мобильных пунктов приема отходов:

Маршрут № 1

10:00 — 10:40 пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 — 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 — 12:10 ТРЦ «Гулливер»;

12:20 — 12:50 просп. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 — 10:30 просп. Комсомольский, 44;

10:40 — 11:10 ул. Чкалова, 57;

11:20 — 11:50 ТЦ Россия (Ленина, 71);

12:00 — 12:30 парк Изумрудный (центральный вход).

Маршрут № 3

10:00 — 10:20 пос. Силикатный, ул. Новосибирская, 16в;

10:40 — 11:10 ЖК «Балтийская Крепость»;

11:20 — 11:40 просп. Энергетиков, 2, ЖК «Времена года»;

11:50 — 12:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:40 — 13:10 «Квартал 2000» (между Взлетная, 13 и Взлетная, 7).

Маршрут № 4

10:00 — 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 — 11:30 микрорайон «Дружный»;

11:40 — 12:10 площадь Народная;

12:20 — 12:50 парк «Эдельвейс» (с ул. Юрина).

Маршрут № 5

10:00 — 10:20 ул. Малахова, 123

10:30– 11:00 ТРЦ «Огни»

11:10 — 11:35 ул. Малахова, 62 («Новэкс»)

11:45 — 12:15 Телефонная, 54.

Все вторсырье, собранное во время акции, отправят в переработку, пишет пресс-служба мэрии.