Краевое правительство: порядок выдачи разрешений на батуты будет ужесточён

Во все муниципалитеты Алтайского края направлено распоряжение губернатора края от 16 июля 2020 года о необходимости согласования с органами гостехнадзора выдачи разрешений на установку аттракционов.

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Во все муниципалитеты Алтайского края направлено распоряжение губернатора края от 16 июля 2020 года о необходимости согласования с органами гостехнадзора выдачи разрешений на установку аттракционов.

Пресс-служба губернатора сообщает, что только в Барнауле выявлено более 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные — в парках отдыха. В первую очередь проверят четырех предпринимателей, эксплуатирующих 12 аттракционов. Будут также устанавливаться владельцы 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах Алтайского края.

В соответствии с действующий законодательством все аттракционы подлежать госрегистрации. Однако правилами регистрации в отношении батутов предусмотрена отсрочка до октября 2022 года. В связи с этим на сегодня в крае нет зарегистрированных аттракционов. Руководство края готовится выступить с инициативой о внесении изменений в действующие правила о сокращении сроков моратория на регистрацию аттракционов.

Стал известен телефон горячей линии, по которому они могут сообщить информацию о батутах и других аттракционах, эксплуатирующихся с возможными нарушениями правил безопасности – 8 (3852) 35 36 46.