Ребёнок упал с горы в Алтайском крае

12-летний мальчик не соблюдал правила безопасности на горе Чертов палец.

Инцидент произошёл 30 мая 2021 года. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что спасатели спустили пострадавшего с горы на носилках, а затем доставили до автомобиля скорой помощи. Ребёнка госпитализировали в больницу Горно-Алтайска.

В ведомстве отметили, что гора Чертов палец — одна из самых часто посещаемых туристами природных достопримечательностей Алтая. Но, к сожалению, не все туристы соблюдают правила безопасности, посещая это место.