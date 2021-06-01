Какой чудесный день: какие события, кроме Дня защиты детей, отмечают в первый день лета

День защиты детей — не единственный праздник в день начала лета.

Фото: prazdnikson.ru

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашён на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года и с 2013 года отмечается ежегодно 1 июня.

Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь — родители) несёт ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовят их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни.

К сожалению, новые современные реалии в Европе и Америке, смена принципов и взглядов, институт ювенальной юстиции разрушают традиционный институт семьи. Стало не модно иметь семью, и заботиться о близких, все больше молодых людей предпочитают жить без семьи и без обязательств. Но это не наш путь. В России — родители главные воспитатели, люди, которые заботятся и берегут нас, прививают ценности и передают традиции.

Лучший способ отметить Всемирный день родителей — увидеться со своей семьёй, собраться несколькими поколениями. Устройте ужин, пересмотрите старые альбомы. Не забудьте сделать памятное фото. Если вы живёте далеко от родителей, позвоните им 1 июня!

Когда, как не 1 июня, праздновать Всемирный день молока (World Milk Day)

Фото: 1zoom.ru

Впервые его отметили 20 лет назад — в 2001 году. Главная цель праздника — повышение популярности молока и молочной продукции среди населения путём его информирования о необходимости регулярного употребления в пищу белка.

Молоко прославляют многие столетия, ведь польза этого напитка неоспорима. В нём содержатся такие витамины, как калий, магний, витамины группы В, аминокислоты, холин и бета-каротин. Оно насыщает организм человека необходимыми микроэлементами. Такое количество полезных веществ можно встретить далеко не в каждом продукте.

Символично, что Всемирный день молока совпадает с Днем защиты детей. Ведь именно дети — главные любители и потребители молока. Материнское молоко — первая пища грудных младенцев, молочные каши, йогурты, кисломолочные продукты необходимы ребёнку в период роста для формирования правильного пищеварения, крепких костей и богатырского здоровья. Молочный день можно провести в кругу семьи. Достаточно приготовить что-нибудь молочное, встретить утро с кружкой молока, а вечером сделать молочный коктейль! Вообщем, пейте, люди, молоко, будете здоровы!

День Северного флота ВМФ России

Территория нашего государства — самая большая в мире. Её омывают 15 морей, половина из которых относится к Северному Ледовитому океану. За мир и покой в этих водах отвечает Северный флот ВМФ России. У служащих и ветеранов, относящихся к нему, есть свой профессиональный праздник, который отмечают 1 июня. Это самый молодой из всех флотов России.

Образовался Северный флот в 1733 году, когда царь Петр I построил в Архангельске верфь и отдал приказ о строительстве военных кораблей. В Белом море суда долго не задерживались, их переводили в Балтийское. Позже было сформировано первое соединение военно-морских сил на Севере — Архангельская эскадра. Она выполняла свои задачи до 1862 года, в котором порт был закрыт. Северный флот в современном виде существует с 1933 года, когда была создана флотилия в Мурманске. Вскоре её преобразовали во флот. День Северного флота России установил главнокомандующий ВМФ адмирал Феликс Громов в 1996 году. Все традиции празднования Дня Северного флота — патриотические. Главное торжество ежегодно проходит в Североморске. Это закрытый город — въезд только по пропускам либо для жителей. Расположен он за полярным кругом. Здесь находится главная база североморских ВМФ России. В этот день на военных судах, которые относятся к этому округу, устраивают торжественные мероприятия, поднимают Военно-морской флаг и выносят боевое знамя. Традиции праздника призваны не только показать современную мощь флота, но и вспомнить героев-моряков.

Интересные факты о Северном флоте

Флагман военного объединения — тяжёлый атомный крейсер «Петр Великий». Корабль относится к атомным ракетным крейсерам 3-го поколения, является самым большим в мире неавианесущим боевым кораблём. Длина 49 коридоров боевого корабля составляет более 20 км, при этом корабль имеет 6 палуб и 8 ярусов. Высота его надстроек равна высоте 7-этажного жилого дома.

Северный флот патрулирует 13 морей вокруг границ России.

Кроме боевых кораблей в составе Краснознамённого Северного флота есть авианосцы, авиация и подводные лодки.

На счету матросов Северного флота множество военных «премьер». Например, первое подлёдное плавание, запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Флот защищает интересы России в Арктике, а ещё участвует в экологических мероприятиях, вроде очистки территорий Крайнего Севера от промышленного мусора.

Флот хоть и Северный, но его боевые корабли выполняют задачи по всему миру. Например, патрулируют Индийский океан, разрушая планы сомалийских пиратов, участвуют в военных операциях в Сирии.



День рождения Супермена

Фото: kinopoisk.ru

1 июня поклонники популярного героя американских комиксов отмечают день рождения своего кумира. В этот день в 1938 году в продажу поступил журнал Action Comics, где впервые предстал герой, которому дали человеческое имя — Кларк Кент, соединив имена двух звезд Голливуда — Кларка Гейбла и Кента Тейлора. Супергерой взял на себя роль некого идеалиста, борющегося за социальное равноправие и справедливость.

Комиксы с Суперменом не раз находили свое экранное воплощение. Первый фильм появился ещё в 1948 году. Всего же вышло около 20 фильмов о Супермене или с его участием, свыше тридцати мультфильмов и несчётное количество видеоигр. Образ, придуманный в начале прошлого века, до сих пор пользуется популярностью практически у всех поколений. Самой культовой считается киносерия, в которой главную роль сыграл Кристофер Рив. Другими исполнителями роли были Брендон Рут ( «Возвращение Супермена») и Генри Кавилл («Человек из стали»). По «биографии» Кларка Кента снят успешный телевизионный сериал «Тайны Смолвиля», вышедший на экраны в 2001-м и продолжавшийся вплоть до 2011 года.