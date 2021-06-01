В Барнауле для воспитанников социального детского клуба «Кристалл» провели экскурсию в музей истории железной дороги

Мероприятие было приурочено ко Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе ОВД.
Экскурсию организовали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Алтайского линейного управления МВД. С наступлением каникул, когда у ребят появляется достаточно свободного времени, любая дорога, и железная дорога не исключение, становится источником повышенной опасности.
В ходе экскурсии в музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги города Барнаула ребятам показали различные экспозиции, посвящённые истории железной дороги на Алтае и строительству железнодорожной станции Барнаул.
Но главное, детям подробно разъяснили правила поведения на железной дороге, напомнили об ответственности за совершённые правонарушения, на реальных примерах рассказали об опасности, подстерегающей нарушителей правил безопасности, а также привели некоторые примеры, когда пренебрежение правилами на железной дороге приводило к травматизму и гибели людей.
Алёна Наумова, начальник отделения по делам несовершеннолетних Алтайского линейного управления МВД России:
«Наша основная задача — донести до детей важность соблюдения правил поведения на железной дороге с целью недопущения детского травматизма. Рейды на железнодорожных станциях края проводятся с целью выявления малолетних нарушителей и зацеперов. С начала года проведено более 50 таких рейдов, в ходе которых выявлено 78 несовершеннолетних правонарушителей».
О том, что железная дорога — зона повышенной опасности, стоит напомнить и родителям. Нередко свободное время, а в каникулы его особенно много, дети проводят вблизи железнодорожного полотна. Порой детские шалости или невнимательность приводят к трагедии. Причиной этого в большинстве случаев является неосторожность подростков, а также халатность родителей, оставляющих детей без присмотра.
Травмирование и даже гибель на железной дороге зачастую происходит из-за беспечности (невнимательность, наушники) и нежелания пользоваться переходными мостами и пешеходными переходами на железнодорожных путях и прилегающей к ним территории. Кроме того, дети забираются на вагоны поездов, чтобы прокатиться или сделать фотографию для социальных сетей, что может привести к поражению током и смерти. Напряжение в проводах электропоездов высокое: до 27500 вольт. Одним из самых опасных развлечений детей на железной дороге сегодня считается зацепинг. Этот способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы, едет на крыше вагона, нередко становится причиной несчастных случаев.
Сотрудники транспортной полиции напоминают правила поведения на объектах железнодорожного транспорта: