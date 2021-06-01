В Барнауле для воспитанников социального детского клуба «Кристалл» провели экскурсию в музей истории железной дороги

Мероприятие было приурочено ко Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе ОВД.

Фото: Алтайское линейное управление МВД России

Экскурсию организовали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Алтайского линейного управления МВД. С наступлением каникул, когда у ребят появляется достаточно свободного времени, любая дорога, и железная дорога не исключение, становится источником повышенной опасности.

В ходе экскурсии в музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги города Барнаула ребятам показали различные экспозиции, посвящённые истории железной дороги на Алтае и строительству железнодорожной станции Барнаул.

Фото: Алтайское линейное управление МВД России

Но главное, детям подробно разъяснили правила поведения на железной дороге, напомнили об ответственности за совершённые правонарушения, на реальных примерах рассказали об опасности, подстерегающей нарушителей правил безопасности, а также привели некоторые примеры, когда пренебрежение правилами на железной дороге приводило к травматизму и гибели людей.

Алёна Наумова, начальник отделения по делам несовершеннолетних Алтайского линейного управления МВД России:

«Наша основная задача — донести до детей важность соблюдения правил поведения на железной дороге с целью недопущения детского травматизма. Рейды на железнодорожных станциях края проводятся с целью выявления малолетних нарушителей и зацеперов. С начала года проведено более 50 таких рейдов, в ходе которых выявлено 78 несовершеннолетних правонарушителей».

О том, что железная дорога — зона повышенной опасности, стоит напомнить и родителям. Нередко свободное время, а в каникулы его особенно много, дети проводят вблизи железнодорожного полотна. Порой детские шалости или невнимательность приводят к трагедии. Причиной этого в большинстве случаев является неосторожность подростков, а также халатность родителей, оставляющих детей без присмотра.

Травмирование и даже гибель на железной дороге зачастую происходит из-за беспечности (невнимательность, наушники) и нежелания пользоваться переходными мостами и пешеходными переходами на железнодорожных путях и прилегающей к ним территории. Кроме того, дети забираются на вагоны поездов, чтобы прокатиться или сделать фотографию для социальных сетей, что может привести к поражению током и смерти. Напряжение в проводах электропоездов высокое: до 27500 вольт. Одним из самых опасных развлечений детей на железной дороге сегодня считается зацепинг. Этот способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы, едет на крыше вагона, нередко становится причиной несчастных случаев.

Сотрудники транспортной полиции напоминают правила поведения на объектах железнодорожного транспорта:

В целях недопущения несчастных случаев не нарушайте правила поведения на железной дороге сами и разъясните их детям, снимайте наушники и капюшоны при переходе путей.

Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей.