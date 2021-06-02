10 тонн заражённых абрикосов не пустили в Алтайский край

Во фруктах выявили карантинный объект — восточную плодожорку.

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31 мая 2021 года в адрес алтайской компании автомобильным транспортом из Казахстана в сопровождении фитосанитарного сертификата поступили абрикосы. Инспекторы регионального Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в месте доставки выявили в них карантинный объект, наличие которого подтвердили и результаты экспертизы, проведённой в Алтайском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Заражённая подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска запрещена для дальнейшей реализации на территории России.