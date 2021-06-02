«Будьте бдительны!»: в МВД обратились к пожилым гражданам

Неизвестные всё чаще стали обманным путём проникать в жилища пожилых людей и красть у них личные вещи и деньги.
В этой связи Управление МВД России обращается к населению: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать несколько простейших мер личной безопасности:
Будьте бдительны и обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции.
Управление МВД России вновь обращается к пенсионерам и их соседям, а также работникам коммунального хозяйства, старшим по подъездам многоэтажных жилых домов и ко всем неравнодушным жителям: при появлении во дворах жилых домов незнакомых подозрительных автомашин, женщин и мужчин, которые начинают ходить по квартирам, незамедлительно сообщите об этом в полицию.