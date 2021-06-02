«Будьте бдительны!»: в МВД обратились к пожилым гражданам

Неизвестные всё чаще стали обманным путём проникать в жилища пожилых людей и красть у них личные вещи и деньги.

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В этой связи Управление МВД России обращается к населению: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать несколько простейших мер личной безопасности:

Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками социальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т. д. Если вы не можете рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок, накиньте цепочку, перед тем как отпирать замок! Перезвоните и уточните, направляли ли к вам этого специалиста.

Проявляйте осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице незнакомые люди, не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их в своё жилище!

Не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у вашего родственника обнаружена опасная болезнь и нужны деньги на лечение или покупку дорогостоящих лекарств; врачи не сообщают такую информацию по телефону.

Если незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчёте квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому якобы «только для пенсионеров», не верьте! Это — мошенник!

Будьте бдительны и обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции.

Управление МВД России вновь обращается к пенсионерам и их соседям, а также работникам коммунального хозяйства, старшим по подъездам многоэтажных жилых домов и ко всем неравнодушным жителям: при появлении во дворах жилых домов незнакомых подозрительных автомашин, женщин и мужчин, которые начинают ходить по квартирам, незамедлительно сообщите об этом в полицию.