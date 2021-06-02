Барнаульский участник проекта «Голос» выступит в краевой столице

20 июня в Барнауле пройдёт концерт Вадима Капустина, четвертьфиналиста шоу «Голос», музыканта с мировым именем.

Вадим Капустин больше известен как Isaac Nightingale — под таким сценическим именем он выступает. Ему 48 лет, родился Вадим в Москве, но вырос в Барнауле, здесь же получил музыкальное образование, окончив Барнаульское музыкальное училище по специальности «дирижер академического хора». Правда, дирижером так и не стал, но овладел игрой на клавишных, гитаре и перкуссии.

В 1995 году Вадим уехал в Берлин, где работал композитором в российском камерном театре Nostalgia. Писал музыку к спектаклям, самые известные его произведения — «Преступление без наказания» и «Лабиринт русской души». Над постановками работали несколько звёзд балета, в том числе солист Большого театра Майкл Шеннон. В Берлине Вадим начал выступать как джазовый и соул-певец. Он много работал с разными музыкантами в известных берлинских клубах, таких как Kwazimodo и Shlot.

В 2004 году Вадим Капустин стал солистом, автором и соавтором почти всех песен группы Triangle Sun. В её составе стал резидентом легендарного клуба Cafe Del Mar Ibiza и лауреатом клубной премии «Золотая горгулья» как участник лучшего электронного проекта России, выступал на фестивале Parliament Lounge в качестве хедлайнера, принимал участие в фестивале Global Gathering в Лондоне, выступал на Гран-при России «Формула-1» в Сочи во время развлекательной части гонок. С тех пор композиции группы в исполнении Вадима Капустина находятся в ротации в 53 странах на 3 континентах.

Вадим также активно работал за пределами группы, сотрудничал с известными диджеями и звукорежиссерами Steve Brian, Bitoko, Saterna, Valiko и другими. Ремикс на его песню I believe in life, написанную с соавтором Saterna, сыграл Armin van Buuren в своей программе A State Of Trance.

В январе 2016 года Вадим создал свой сольный проект под названием Isaac Nightingale. В этом же году принял участие в пятом сезоне вокального телешоу «Голос» на Первом канале и дошёл до четвертьфинала. Потом покорял Америку, в Лос-Анджелес записал первый сольный альбом под названием Renascence на одной из самых известных голливудских студий звукозаписи RUSK. Сейчас в активе Вадима Капустина несколько сольных альбомов.