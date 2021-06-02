Рассказываем, как не пропустить ранние симптомы рака кожи

Некоторые образования на коже могут предупредить человека о том, что у него развивается онкологический процесс.

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Лето в Сибири непредсказуемое, потому при первой же возможности мы подставляем свои бледные тела под жаркие солнечные лучи. И сколько бы нас ни предупреждали о пиках активности солнца, дозировать приём солнечных ванн мы так и не научились. Даже если вы специально не загораете, а работаете в саду, риск получить солнечный ожог очень высок. А где солнечные ожоги, там не исключено и проявление базалиомы, напоминает «Российская газета». Это новообразование похоже на шрам или утолщение воскового цвета. На ранних стадиях она поддаётся лечению, поэтому, заметив на коже такое образование, следует проконсультироваться с врачом.

Ещё один симптом — сыпь, которая может появиться на веках. Люди, как правило, не защищают эти участки кожи от солнца специальными лосьонами. Такая сыпь имеет красный, чёрный или коричневый цвет. Человека беспокоит раздражение в этих местах. Не стоит его игнорировать, лучше выяснить настоящую причину.

Медики рекомендуют насторожиться, если вы заметили под ногтями рук или ног тёмные пятна. Они могут возникнуть под ногтями больших пальцев, если их неоднократно травмировать. Этот признак предупреждает о меланоме, к её лечению надо приступать не затягивая, иначе она появится не только под ногтями.

Однако самую серьёзную опасность для человека представляет карцинома. Чаще всего её выявляют у лиц мужского пола. Актёр Хью Джекман, исполнитель роли Логана/Росомахи в киносерии «Люди Икс» уже семь лет борется с этой разновидностью рака и призывает своих поклонников и подписчиков в соцсетях пользоваться солнцезащитными кремами. Если у вас зудит кожа головы, надо выяснить, нет ли на ней ранок, пятен или других необычных образований.

Чтобы не обгорели шея, лицо и руки, обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Не загорайте в период самого активного солнца — с 12:00 до 16:00. Защищайте голову шляпой с широкими полями и пейте больше воды, а всю основную работу на грядках лучше перенесите на раннее утро или вечер. Такие простые меры могут значительно снизить риск онкологических процессов.

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Надо принять меры предосторожности, если на теле появились родинки или уже существующие начали расти, чесаться или доставлять какой-то дискомфорт. Врач поможет выяснить их природу и вовремя предпринять все необходимые действия.

Плохо заживающие нарывы, воспаления и язвочки в некоторых случаях тоже могут сигнализировать о раке. Кровь, сочащаяся из ранки, необычная поверхность участков кожи — всё это повод пойти в больницу и разобраться в причинах.

Медики рассказали, что злокачественные образования пациенты принимают иногда за укусы насекомых. Однако укусы заживают довольно быстро, а красные пятнышки, маскирующиеся под них, не проходят и доставляют беспокойство. Они тоже могут быть признаком рака. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.