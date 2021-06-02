На сессии АКЗС внесён ряд важных изменений в региональные законы

Прожиточный минимум, агитация в интернете, работа по защите прав предпринимателей — эти и другие вопросы обсуждались на 54-й сессии АКЗС. В её работе принял участие губернатор, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко.

Председатель АКЗС Александр Романенко дал высокую оценку экспертно-аналитической работе Счётной палаты. Фото: Дмитрий Черских

Депутаты внесли изменения в подход к установлению прожиточного минимума. Если раньше это была потребительская корзина, то сегодня — статистическая величина, которую рассчитывают, исходя из медианного дохода граждан России. Порядок расчёта установит правительство РФ, но новая сумма не будет ниже прожиточного минимума. Изменены подходы и к порядку назначений социальных пособий: часть документов будет запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия без участия граждан.

В связи с предстоящей выборной кампанией ряд изменений внесён в краевой Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. Отныне порядок изготовления агитационных материалов распространяется и на интернет. Кроме того, в три раза увеличены предельные размеры избирательных фондов.

— Мы считаем, что такой шаг позволит всем кандидатам без исключения вести избирательную кампанию более корректно, — сказал председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько. — Происходит корректировка законодательства и по дню тишины. Если голосование будет проводиться в течение трех дней, как такового дня тишины не будет, агитационная кампания завершится в ноль часов первого дня голосования. Агитационный период для кандидатов и партий начнётся в июле, для средств массовой информации — в середине августа.

Глава Счётной палаты Алтайского края в своём отчёте отметил, что за минувший год была проделана большая работа по созданию контрольно-счётных органов в муниципалитетах края. По результатам проверок скорректировали более 130 нормативных документов. Счётная палата работала над тем, чтобы не просто выявлять нарушения, а находить и устранять их причины. Общий объём проверенных средств в 2020 году составил около 110 млрд руб., в основном это средства бюджетов всех уровней. Были выявлены финансовые нарушения на сумму 3,6 млрд руб. — это не хищения, а, как правило, огрехи в бухгалтерском учёте, финансовой отчётности, ошибки порядка и процедур закупок.

142,5 млн руб. принесла патентная система налогообложения консолидированному бюджету Алтайского края в первом квартале 2021 года. Это на 138 млн руб. больше аналогичного показателя 2020 года.

Главным достижением работы предпринимательского сообщества региона стало прохождение сложного «ковидного» года без серьёзных потерь. В декабре 2020 года краевой парламент принял пакет законов, призванный обеспечить «бесшовный» переход предпринимателей края с единого налога на вменённый доход, на иные системы налогообложения, в первую очередь на патентную. Был расширен перечень видов деятельности, к которым может применяться патентная система, для предпринимателей из небольших сёл уменьшена стоимость налоговых патентов.

— В Алтайском крае в 2020 году благодаря господдержке серьёзно не сократилось ни количество предпринимательских структур, ни число работающих в них, — подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов. — В отношении обязательной маркировки молочной продукции, а именно сыров и мороженого, которая согласно федеральному законодательству должна начаться с 1 июня, мы донесли свои просьбы до Минсельхоза и Минпромторга. В частности предприятия, где производят сыры и мороженое, а их в регионе 56, ещё не готовы к этому процессу. Причин несколько, среди них поставка импортного оборудования не в полном объёме и затраты бизнеса на маркировку, которые составляют десятки миллионов рублей. Нас услышали, надеемся, что меры поддержки и сроки маркировки будут выработаны и скорректированы в пользу бизнеса.

Фото: Дмитрий Черских

Подводя итоги сессии, спикер АКЗС Александр Романенко отметил, что если раньше деятельность Счётной палаты зачастую сводилась к бухгалтерскому отчёту, то сегодня это орган, который делает экспертно-аналитическую работу по всему спектру бюджетных отношений.

— На сессии в первом чтении приняли базовый закон о молодёжной политике вслед за федеральным законом, которого мы очень ждали, — сказал Александр Романенко. — Были внесены изменения в ряд региональных законов, в частности, об обязательной индексации мер социальной поддержки. Кроме того, мы внесли изменения в закон о транспорте, касающиеся больной темы, когда несовершеннолетних детей по разным причинам высаживают из транспорта. Отныне таких фактов ни при каких обстоятельствах допускать нельзя.